Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецепта

Что приготовить из хрена на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Зима - время холодов и частых простуд. Чтобы в доме никогда не болели, стоит позаботиться о здоровье заранее.

Предлагаем вам узнать простые и вкусные рецепты из хрена, который помогут продержаться всю зиму без простуд и болезней.

Такой рецепт хреновины готовили еще наши бабушки. Благодаря их рецептам сегодня можно готовить различные заготовки для нашего здоровья и повышения иммунитета.

Видео дня

Хреновина - классический рецепт

Вам понадобится:

Помидоры сливки - 1,2 кг

Хрен корень - 150 гр

Чеснок - 3 головки

Соль

Перец - по вкусу

Корень хрена помыть и почистить, как морковку.

Чеснок полностью очистить от шелухи.

Помидоры вымыть, разрезать на две части.

Желательно делать хреновину на зиму в мясорубке. Если ее нет, на помощь приходит блендер.

Измельчить полностью хрен, чеснок и затем помидоры.

Все перемешать, посолить и добавить перец.

Разложить хреновину с помидорами на зиму в чистые банки и хранить в холодильнике.

Хреновина на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Закуска из хрена к холодцу и шашлыку - рецепт

Вам понадобится:

Хрен - 200 гр

Буряк отварной - 2 шт

Вода - 100 мл

Соль, Сахар - по 1 чайной ложке

Уксус - 1 столовая ложка

В большую кастрюлю налить воду, уксус добавить сахар, соль.

Маринад довести до кипения и дать полностью остыть.

Корень хрена помыть, почистить и замочить на 30 минут в холодной воде.

В мясорубке измельчить хрен и свеклу.

Залить хрен со свеклой маринадом и перемешать.

Можно блендером измельчить полностью закуску из хрена. Получится кремовая однородная консистенция.

В чистые баночки разложить закуску из хрена и закатать.

Читайте также: