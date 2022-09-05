Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецепта

Уникальные рецепты из хрена, которые должны быть в каждом доме зимой.
Зима - время холодов и частых простуд. Чтобы в доме никогда не болели, стоит позаботиться о здоровье заранее.
Предлагаем вам узнать простые и вкусные рецепты из хрена, который помогут продержаться всю зиму без простуд и болезней.
Такой рецепт хреновины готовили еще наши бабушки. Благодаря их рецептам сегодня можно готовить различные заготовки для нашего здоровья и повышения иммунитета.
Хреновина - классический рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры сливки - 1,2 кг
- Хрен корень - 150 гр
- Чеснок - 3 головки
- Соль
- Перец - по вкусу
Корень хрена помыть и почистить, как морковку.
Чеснок полностью очистить от шелухи.
Помидоры вымыть, разрезать на две части.
Желательно делать хреновину на зиму в мясорубке. Если ее нет, на помощь приходит блендер.
Измельчить полностью хрен, чеснок и затем помидоры.
Все перемешать, посолить и добавить перец.
Разложить хреновину с помидорами на зиму в чистые банки и хранить в холодильнике.
Закуска из хрена к холодцу и шашлыку - рецепт
Вам понадобится:
- Хрен - 200 гр
- Буряк отварной - 2 шт
- Вода - 100 мл
- Соль, Сахар - по 1 чайной ложке
- Уксус - 1 столовая ложка
В большую кастрюлю налить воду, уксус добавить сахар, соль.
Маринад довести до кипения и дать полностью остыть.
Корень хрена помыть, почистить и замочить на 30 минут в холодной воде.
В мясорубке измельчить хрен и свеклу.
Залить хрен со свеклой маринадом и перемешать.
Можно блендером измельчить полностью закуску из хрена. Получится кремовая однородная консистенция.
В чистые баночки разложить закуску из хрена и закатать.
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