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Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстро

22 декабря 2021, 10:55

Готовим вкуснейшие шапочки из помидоров с удивительной закуской.

закуска
Закуска на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже совсем скоро, а праздничный стол должен быть вкусным и красивым. Эта идеальная закуска точно будет королевой вашего стола.

Вкуснейшие помидоры с нежной начинкой станут идеальным дополнением к основным блюдам.

Немного вашего креатива и шапочки из помидоров точно удивят ваших гостей.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт помидоры в шапочках

Вам понадобится:

  • Хлеб ржаной - 4 ломтика
  • Помидоры - 6-8 штуки
  • Оливковое масло
  • Сыр - 200 грамм
  • Пармезан
  • Прованские травы
  • Петрушка, укроп

Сыр стоит брать твердый, можно Голландский. Натереть на мелкой терке.

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Хлеб покрошить на мелкие кусочки, или темные сухарики измельчить.

Соединяем сыр и хлеб, добавляем прованские травы.

Помидоры хорошо помыть и аккуратно отрезать верхушку.

Достаем столовой ложкой серединку помидора, стоит это делать очень аккуратно, чтобы не повредить стенки самого помидора.

Каждый помидор наполняем начинкой, посыпаем Пармезаном и накрываем шапочкой помидора.

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Разогреть духовку до 180 градусов, смазываем форму оливковым маслом, и запекаем помидоры 7 минут. Сыр должен полностью расплавиться.

Начинка может быть любой. Можно приготовить с курицей, фаршем или грибами.

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