Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстро

Закуска на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже совсем скоро, а праздничный стол должен быть вкусным и красивым. Эта идеальная закуска точно будет королевой вашего стола.

Вкуснейшие помидоры с нежной начинкой станут идеальным дополнением к основным блюдам.

Немного вашего креатива и шапочки из помидоров точно удивят ваших гостей.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт помидоры в шапочках

Вам понадобится:

Хлеб ржаной - 4 ломтика

Помидоры - 6-8 штуки

Оливковое масло

Сыр - 200 грамм

Пармезан

Прованские травы

Петрушка, укроп

Сыр стоит брать твердый, можно Голландский. Натереть на мелкой терке.

Реклама

Хлеб покрошить на мелкие кусочки, или темные сухарики измельчить.

Соединяем сыр и хлеб, добавляем прованские травы.

Помидоры хорошо помыть и аккуратно отрезать верхушку.

Достаем столовой ложкой серединку помидора, стоит это делать очень аккуратно, чтобы не повредить стенки самого помидора.

Каждый помидор наполняем начинкой, посыпаем Пармезаном и накрываем шапочкой помидора.

Читайте такжеСамая вкусная закуска на Новый год 2022: готовим запеченные блинчики с сыром за 20 минут

Разогреть духовку до 180 градусов, смазываем форму оливковым маслом, и запекаем помидоры 7 минут. Сыр должен полностью расплавиться.

Начинка может быть любой. Можно приготовить с курицей, фаршем или грибами.

Читайте также: