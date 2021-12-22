Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстро

Готовим вкуснейшие шапочки из помидоров с удивительной закуской.
Новый год 2022 уже совсем скоро, а праздничный стол должен быть вкусным и красивым. Эта идеальная закуска точно будет королевой вашего стола.
Вкуснейшие помидоры с нежной начинкой станут идеальным дополнением к основным блюдам.
Немного вашего креатива и шапочки из помидоров точно удивят ваших гостей.
Закуска на Новый год 2022 - рецепт помидоры в шапочках
Вам понадобится:
- Хлеб ржаной - 4 ломтика
- Помидоры - 6-8 штуки
- Оливковое масло
- Сыр - 200 грамм
- Пармезан
- Прованские травы
- Петрушка, укроп
Сыр стоит брать твердый, можно Голландский. Натереть на мелкой терке.
Хлеб покрошить на мелкие кусочки, или темные сухарики измельчить.
Соединяем сыр и хлеб, добавляем прованские травы.
Помидоры хорошо помыть и аккуратно отрезать верхушку.
Достаем столовой ложкой серединку помидора, стоит это делать очень аккуратно, чтобы не повредить стенки самого помидора.
Каждый помидор наполняем начинкой, посыпаем Пармезаном и накрываем шапочкой помидора.
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Разогреть духовку до 180 градусов, смазываем форму оливковым маслом, и запекаем помидоры 7 минут. Сыр должен полностью расплавиться.
Начинка может быть любой. Можно приготовить с курицей, фаршем или грибами.
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