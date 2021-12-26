Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минут

Такая закуска из лаваша быстро разлетается с тарелок.
Новогодние праздники уже на пороге, а меню и вкусные закуски стоит приготовить заранее. Этот простой и вкусный рецепт на Новый год 2022 станет удивительно находкой для вас.
Закуска из лаваша получается очень сытной, хрустящей и быстро разлетается с тарелок.
Сырные палочки готовить очень просто.
Закуска на Новый год 2022 - рецепт сырных палочек из лаваша
Вам понадобится:
- Лаваш тонки - 2 штуки
- Чеснок - по вкусу
- Сыр твердый - 200 грамм
- Пармезан - 50 грамм
- Укроп, петрушка
- Яйца - 2 штуки
Сыр натереть на крупной терке. Пармезан измельчить.
Яйца хорошо взбить с солью и добавить немного зелени.
Чеснок по вкусу на тереть на мелкой терке.
Лаваш нарезать тонкими длинными полосками, примерно 10 сантиметров.
В каждую полоску положить немного сыра, чеснок и зелень.
Скрутить в трубочку. Разогреваем сковороду на оливковом масле.
Каждую трубочку обмокнуть яйце, можно добавить немного молока, и поджарить с двух сторон 2 минуты.
Сделать вкусный соус из греческого йогурта с зеленью и подавать к столу посыпав Пармезаном.
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