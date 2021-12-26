Самая вкусная и быстрая закуска из лаваша на Новый год 2022: сырные палочки за 10 минут

Закуска на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новогодние праздники уже на пороге, а меню и вкусные закуски стоит приготовить заранее. Этот простой и вкусный рецепт на Новый год 2022 станет удивительно находкой для вас.

Закуска из лаваша получается очень сытной, хрустящей и быстро разлетается с тарелок.

Сырные палочки готовить очень просто.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт сырных палочек из лаваша

Вам понадобится:

Лаваш тонки - 2 штуки

Чеснок - по вкусу

Сыр твердый - 200 грамм

Пармезан - 50 грамм

Укроп, петрушка

Яйца - 2 штуки

Сыр натереть на крупной терке. Пармезан измельчить.

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Яйца хорошо взбить с солью и добавить немного зелени.

Чеснок по вкусу на тереть на мелкой терке.

Лаваш нарезать тонкими длинными полосками, примерно 10 сантиметров.

В каждую полоску положить немного сыра, чеснок и зелень.

Скрутить в трубочку. Разогреваем сковороду на оливковом масле.

Каждую трубочку обмокнуть яйце, можно добавить немного молока, и поджарить с двух сторон 2 минуты.

Сделать вкусный соус из греческого йогурта с зеленью и подавать к столу посыпав Пармезаном.

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