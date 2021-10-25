Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут

Готовить пасту не сложно, главное немного вашего внимания.
Вкусное, универсальное и быстрое блюдо, которое так любят итальянцы, можно приготовить всего за несколько минут, главное знать секретный рецепт. Сегодня речь пойдет о вкусном рецепте пасты в сливочном соусе.
Этим рецептом в Италии поделились очень давно, и теперь весь мир обожает пасту. Любая хозяйка знает, что макароны можно выбрать любые, главное приготовить с душой.
Сегодня расскажем вам вкуснейший рецепт пасты с грибами в сливочном соусе и сыром пармезан.
Паста с грибами и сливочным соусом - рецепт
Вам понадобится:
- Спагетти - 300 грамм
- Грибы 300 грамм
- Сливки - 250 миллилитров
- Лук репчатый - 1 шт.
- Пармезан натертый - 50 грамм
- Специи - по вкусу.
Пасту можно приготовить и с куриным филе, его стоит отварить и добавить уже к грибам.
Моем и чистим лук, нарезаем его мелко. В сковороду добавляем пару капель оливкового масла и отправляем лук, обжариваем до золотистой корочки.
Ставим воду и сразу добавляем соль, тогда вода быстрее вскипит, и отправляем туда спагетти. Варить обычно спагетти 8-10 минут.
Моем и чистим грибы, нарезаем поперек и отправляем к луку грибы. Грибы в объеме уменьшаются в два раза, потому не переживайте, можно взять и больше по весу шампиньонов.
Жарить грибы и лук примерно 10-12 минут. В это время уже должны сварится спагетти.
В сковороду добавляем сливки и делаем самый минимальный огонь, помешиваем обязательно, пока соус не загустеет.
Далее натираем пармезан и отправляем к грибам и сливкам. Как только все готово, в сковороду отправляем спагетти и все быстро перемешиваем.
Вкуснейшая паста с грибами в сливочном соусе готова.
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