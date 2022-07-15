Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецепт

Превосходное абрикосовое варенье с орехами.
Зима - время вечерних посиделок с друзьями за чашечкой чая. Чтобы ваши вечера были вкуснее, предлагаем вам приготовить уже сейчас невероятно вкусное абрикосовое варенье.
Сладкие абрикосы с добавлением орешков превосходно будут сочетаться с любыми блюдами.
Абрикосовое варенье готовить очень просто, а наш рецепт поможет сэкономить ваше время на кухне.
Готовим абрикосовое варенье на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Абрикосы - 800 гр без косточек
- Сахар - 700 гр
- Лимон - половина
- Орехи - 100 гр (миндаль или грецкий)
Абрикосы стоит выбирать спелые, но чтобы ягоды не разваливались.
Хорошо помыть плоды и просушить.
Если у вас есть мультиварка, можно приготовить абрикосовое варенье в мультиварке.
Из абрикос аккуратно удаляем косточку. Нужно это сделать так, чтобы не повредить абрикос и можно было начинить орешком.
В каждый абрикос добавляем орешек, переложить в чашу для мультиварки или большую кастрюлю.
В мультиварке выставить решим Тушение и готовить абрикосовое варенье 50 минут. Далее высыпать сахар и добавить лимонный сок и проварить еще 10 минут.
В кастрюле засыпать абрикосы сахаром. Как только пустят сок, добавить 200 мл воды и проварить 18-25 минут.
Добавить половинку сока лимона, аккуратно перемешать.
В чистые банки разложить варенье и хорошо закрыть абрикосовое варенье.
Хранить в прохладном месте. Зимой абрикосовое варенье можно хранить на балконе.
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