Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецепт

Абрикосовое варенье на зиму рецепт / pixabay

Зима - время вечерних посиделок с друзьями за чашечкой чая. Чтобы ваши вечера были вкуснее, предлагаем вам приготовить уже сейчас невероятно вкусное абрикосовое варенье.

Сладкие абрикосы с добавлением орешков превосходно будут сочетаться с любыми блюдами.

Абрикосовое варенье готовить очень просто, а наш рецепт поможет сэкономить ваше время на кухне.

Готовим абрикосовое варенье на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Абрикосы - 800 гр без косточек

Сахар - 700 гр

Лимон - половина

Орехи - 100 гр (миндаль или грецкий)

Абрикосы стоит выбирать спелые, но чтобы ягоды не разваливались.

Хорошо помыть плоды и просушить.

Если у вас есть мультиварка, можно приготовить абрикосовое варенье в мультиварке.

Из абрикос аккуратно удаляем косточку. Нужно это сделать так, чтобы не повредить абрикос и можно было начинить орешком.

В каждый абрикос добавляем орешек, переложить в чашу для мультиварки или большую кастрюлю.

В мультиварке выставить решим Тушение и готовить абрикосовое варенье 50 минут. Далее высыпать сахар и добавить лимонный сок и проварить еще 10 минут.

В кастрюле засыпать абрикосы сахаром. Как только пустят сок, добавить 200 мл воды и проварить 18-25 минут.

Добавить половинку сока лимона, аккуратно перемешать.

В чистые банки разложить варенье и хорошо закрыть абрикосовое варенье.

Хранить в прохладном месте. Зимой абрикосовое варенье можно хранить на балконе.

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