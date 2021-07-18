Самое вкусное овощное рагу: простой летний рецепт

Вкусное овощное рагу рецепт / pixabay

Овощное рагу с картошкой отлично подходит для постного меню, хотя его можно готовить и просто так, в любое время года. Особенно аппетитным это блюдо получается в конце лета, когда все ингредиенты местные — очень ароматные и вкусные.

Рагу можно попробовать и потомить в слабо нагретой духовке: поместите обжаренные овощи в толстостенную кастрюлю, закройте ее и держите в духовке минут двадцать.

Главред расскажет самый вкусный и простой рецепт овощного рагу.

Овощное рагу - пошаговый рецепт

Вам понадобиться:

чеснок – 2 зубчика

зелень (базилик, кинза, петрушка) – 6-8 веточек

кабачки среднего размера – 3 шт.

картофель среднего размера – 4 шт.

морковь среднего размера – 2 шт.

красный сладкий перец – 2 шт.

помидоры среднего размера – 2 шт.

крупный репчатый лук – 1 шт.

оливковое масло – 2 ст. л.

соль, черный перец – по вкусу

Приготовьте ароматную приправу для овощного рагу. Чеснок очистите и разотрите в ступке с щепоткой соли. Зелень мелко нарежьте и перемешайте с чесноком. Оставьте при комнатной температуре до использования.

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Подготовьте все овощи для рагу.

Кабачки, картофель и морковь вымойте, очистите. Стручки сладкого перца разрежьте на половинки и удалите плодоножки с семенами. Помидоры вымойте и удалите основания плодоножек.

Все подготовленные овощи нарежьте небольшими кубиками.

Лук очистите и порубите. В кастрюле нагрейте оливковое масло, положите лук и, помешивая, подрумяньте его.

Добавьте картофель и морковь. Жарьте, помешивая, на среднем огне в течение 10 минут. Добавьте сладкий перец и помидоры. Перемешайте и готовьте еще около 5 минут.

Убавьте огонь до слабого, овощи в кастрюле разровняйте. Сверху выложите слой кабачков. Не перемешивайте.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите 20 минут.

Готовое овощное рагу снимите с огня. Посолите и поперчите, добавьте чеснок с травами и перемешайте с приготовленной ранее зеленой приправой. Оставьте под крышкой еще на 5 минут, затем подайте на стол в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.