Самое вкусное овощное рагу: простой летний рецепт

Попробуйте приготовить простой и легкий рецепт летнего овощного рагу.
Овощное рагу с картошкой отлично подходит для постного меню, хотя его можно готовить и просто так, в любое время года. Особенно аппетитным это блюдо получается в конце лета, когда все ингредиенты местные — очень ароматные и вкусные.
Рагу можно попробовать и потомить в слабо нагретой духовке: поместите обжаренные овощи в толстостенную кастрюлю, закройте ее и держите в духовке минут двадцать.
Главред расскажет самый вкусный и простой рецепт овощного рагу.
Овощное рагу - пошаговый рецепт
Вам понадобиться:
- чеснок – 2 зубчика
- зелень (базилик, кинза, петрушка) – 6-8 веточек
- кабачки среднего размера – 3 шт.
- картофель среднего размера – 4 шт.
- морковь среднего размера – 2 шт.
- красный сладкий перец – 2 шт.
- помидоры среднего размера – 2 шт.
- крупный репчатый лук – 1 шт.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- соль, черный перец – по вкусу
Приготовьте ароматную приправу для овощного рагу. Чеснок очистите и разотрите в ступке с щепоткой соли. Зелень мелко нарежьте и перемешайте с чесноком. Оставьте при комнатной температуре до использования.
Подготовьте все овощи для рагу.
Кабачки, картофель и морковь вымойте, очистите. Стручки сладкого перца разрежьте на половинки и удалите плодоножки с семенами. Помидоры вымойте и удалите основания плодоножек.
Все подготовленные овощи нарежьте небольшими кубиками.
Лук очистите и порубите. В кастрюле нагрейте оливковое масло, положите лук и, помешивая, подрумяньте его.
Добавьте картофель и морковь. Жарьте, помешивая, на среднем огне в течение 10 минут. Добавьте сладкий перец и помидоры. Перемешайте и готовьте еще около 5 минут.
Убавьте огонь до слабого, овощи в кастрюле разровняйте. Сверху выложите слой кабачков. Не перемешивайте.
Накройте кастрюлю крышкой и тушите 20 минут.
Готовое овощное рагу снимите с огня. Посолите и поперчите, добавьте чеснок с травами и перемешайте с приготовленной ранее зеленой приправой. Оставьте под крышкой еще на 5 минут, затем подайте на стол в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.