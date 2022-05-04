Самые вкусные пышные оладушки с хрустящей корочкой: хитрости приготовления, о которых не знают хозяйки

Нежные и вкусные оладушки с творогом по секретному рецепту.
Готовим вкусные и нежные оладушки, от которых не смогут отказаться даже дети.
Нежный и приятный вкус, тонкая хрустящая корочка и нежный аромат оладушек. Такой рецепт точно удивит любую хозяйку.
Как готовить оладушки с творогом - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 1 стакан
- Творог - 150 гр
- Кефир - 1 стакан
- Яйца - 1 штука
- Сода - половина чайной ложи
Кефир, яйцо и творог предварительно достать из холодильника, чтобы ингредиенты были комнатной температуры.
Секретный рецепт оладушек с хрустящей корочкой заключается в том, если все ингредиенты одной температуры, тогда тесто для оладушек будет идеальным.
Творог немного размять вилкой, добавить сахар по вкусу, обязательно яйцо и щепотку соли.
Когда творог хорошо перемешали и сахар растворился, вливаем кефир и быстро нужно перемешать.
Просеять дважды муку и постепенно добавлять к творогу.
Чтобы оладушки были пышные и вкусные, соду нужно добавлять в последний момент, и быстро перемешать тесто на оладушки.
Оставить на 10 минут тесто.
Разогреть сковороду с толстым дном и обжаривать оладушки с двух сторон.
Превосходная корочка будет образовываться моментально.
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