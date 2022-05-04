Самые вкусные пышные оладушки с хрустящей корочкой: хитрости приготовления, о которых не знают хозяйки

Оладушки пышные рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусные и нежные оладушки, от которых не смогут отказаться даже дети.

Нежный и приятный вкус, тонкая хрустящая корочка и нежный аромат оладушек. Такой рецепт точно удивит любую хозяйку.

Как готовить оладушки с творогом - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 1 стакан

Творог - 150 гр

Кефир - 1 стакан

Яйца - 1 штука

Сода - половина чайной ложи

Кефир, яйцо и творог предварительно достать из холодильника, чтобы ингредиенты были комнатной температуры.

Секретный рецепт оладушек с хрустящей корочкой заключается в том, если все ингредиенты одной температуры, тогда тесто для оладушек будет идеальным.

Творог немного размять вилкой, добавить сахар по вкусу, обязательно яйцо и щепотку соли.

Когда творог хорошо перемешали и сахар растворился, вливаем кефир и быстро нужно перемешать.

Просеять дважды муку и постепенно добавлять к творогу.

Чтобы оладушки были пышные и вкусные, соду нужно добавлять в последний момент, и быстро перемешать тесто на оладушки.

Оставить на 10 минут тесто.

Разогреть сковороду с толстым дном и обжаривать оладушки с двух сторон.

Превосходная корочка будет образовываться моментально.

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