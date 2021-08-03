Самый полезный и вкусный в мире завтрак: три рецепта смузи

Вкусное смузи на завтрак / pixabay

Название смузи происходит от английского smoothie, которое означает сразу несколько понятий: мягкий, гладкий, приятный.

Смузи – это густой однородный напиток, приготовленный из ягод, фруктов или овощей с добавлением кусочков льда, молока, чая, пряностей и других добавок.

Этот невероятно полезный коктейль приобрел популярность в США еще в 60-х годах. Сейчас о смузи знают все. Его готовят на завтрак, на обед и даже на ужин особенно те, кто стараются придерживаться правильного питания.

ПП смузи идеально подходит и для перекуса. Традиционный рецепт смузи очень прост: сложите все ингредиенты в блендер и смешайте до однородного состояния. У вас должен получиться напиток, напоминающий по консистенции жидкое пюре. Поэтому, Главред собрал три самых идеальных пп рецепта смузи, которые может приготовить каждый из нас.

Рецепт смузи с бананом и грецкими орехами

Ингредиентов на такой смузи вам понадобиться всего ничего, а результат получаеться невероятным.

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Возьмите:

банан - 1 шт.

киви - 1 шт.

мед - 1 ст.л.

грецкие орехи - щепотку или горсть.

корицу.

Все ингредиенты засыпьте в блендер и хорошо смешайте, разлейте смузи по бокалам, сверху немного посыпьте корицей и украсьте орешком.

Овощной смузи свекольно-морковный

Вам понадобится:

буряк - 1 шт.

морковь - 1 шт.

яблоко сладкое - 1 шт.

груша - 1 шт.

лимонный сок - 2 ст. л.

имбирь свежий - 2 ч. л.

вода - 2 стакана.

Для вкусного овощного смузи нужно хорошо помыть морковку и свеклу, почистить, и порезать на крупные кусочки. Если есть мультиварка то приготовить на пару, если нет то отварить. Остудите овощи для пп смузи. Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.

Рецепт смузи на завтрак - черничный с семенами льна

Для черничного смузи вам понадобится:

черника смежая или замороженная - 1 стакан.

банан - 1 шт.

йогурт натуральный – 1 чашка.

семена льна 4 – ч. л.

мед – 1 ст. л.

Если черника замороженная, ее стоит разморозить. Банан порезать, добавить все ингредиенты в блендер, хорошо перемешать. Разлить по бокалам, украсить ягодами черники, и немного добавить семян льна.