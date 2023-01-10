Самый полезный зимний салат: 2 супер вкусных рецепта

Зимой каждый хочет быть здоровым и правильно питаться. Мы расскажем простые рецепты вкусного салата из свеклы, которые помогут повысить иммунитет.
Польза свеклы необыкновенная. В овоще содержатся самые полезные вещества, особенно - железо. Свекла прекрасно улучшают обмен веществ и укрепляет иммунитет.
Главред расскажет 2 простых рецепта салата из свеклы с сыром и свекольный салат с орехами.
Вкуснейший и полезный салат из буряка с фетой - рецепт
Вам понадобится:
- Свекла - 2 штуки или 1 шт большая
- Листья салата
- Фета - 50 гр
- Прованские травы
- Соль
- Оливковое масло или бальзамический соус
Свеклу хорошо помыть, удалить хвостики.
Разогреть духовку до 200 градусов.
В рукав для запекания переложить свеклу.
Выложить рукав на противень или форму для запекания и готовить свеклу до 60 минут.
Свеклу остудить, почистить и порезать кубиками.
Листья салата промыть, переложить в салатник.
Порезать сыр Фета и отправить в салатник.
Далее свеклу, соль и хорошо перемешать.
Заправить салат из свеклы оливковым маслом или бальзамическим соусом.
Салат из свеклы с орехами и зеленью - рецепт
Вам понадобится:
- Свекла - 4 шт среднего размера
- Яблоко - 1 шт
- Авокадо - 1 шт по желанию
- Соль
- Оливковое масло
- Грецкие орехи
- Кедровые орехи
- Салат микс
- Сметана - 5 столовых ложек
- Горчица в зернах
- Лимон
Свеклу на салат можно отварить, но мы предлагаем запечь свеклу в фольге.
Свеклу помыть, натереть солью и оливковым маслом. Завернуть в фольгу и переложить на деко.
Разогреть духовку до 180 градусов и запекать свеклу на салат 30 минут.
Орешки можно обжарить или купит уже готовые.
Яблоко помыть, почистить и порезать кубиками.
Свеклу достаем и даем немного остыть в фольге.
В большую тарелку переложить листья салата, порезанное яблоко.
Далее почистить свеклу и порезать кубиками, добавить в салат.
Сметану смешать с горчицей, оливковым маслом и полить все лимонным соком.
Заправить свекольный салат соусом, немного посолить.
Салат из свеклы перемешать и посыпать орешками.
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