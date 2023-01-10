Самый полезный зимний салат: 2 супер вкусных рецепта

Необыкновенный рецепт вкусного салата из свеклы на зиму. Рецепт, который понравится всем.

Как приготовить салат из свеклы с фетой рецепт / pixabay

Зимой каждый хочет быть здоровым и правильно питаться. Мы расскажем простые рецепты вкусного салата из свеклы, которые помогут повысить иммунитет.

Польза свеклы необыкновенная. В овоще содержатся самые полезные вещества, особенно - железо. Свекла прекрасно улучшают обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Главред расскажет 2 простых рецепта салата из свеклы с сыром и свекольный салат с орехами.

Вкуснейший и полезный салат из буряка с фетой - рецепт

Вам понадобится:

Свекла - 2 штуки или 1 шт большая

Листья салата

Фета - 50 гр

Прованские травы

Соль

Оливковое масло или бальзамический соус

Свеклу хорошо помыть, удалить хвостики.

Разогреть духовку до 200 градусов.

В рукав для запекания переложить свеклу.

Выложить рукав на противень или форму для запекания и готовить свеклу до 60 минут.

Свеклу остудить, почистить и порезать кубиками.

Листья салата промыть, переложить в салатник.

Порезать сыр Фета и отправить в салатник.

Далее свеклу, соль и хорошо перемешать.

Заправить салат из свеклы оливковым маслом или бальзамическим соусом.

Салат из свеклы с орехами и зеленью - рецепт

Салат из свеклы с орехами рецепт / freepik.com

Вам понадобится:

Свекла - 4 шт среднего размера

Яблоко - 1 шт

Авокадо - 1 шт по желанию

Соль

Оливковое масло

Грецкие орехи

Кедровые орехи

Салат микс

Сметана - 5 столовых ложек

Горчица в зернах

Лимон

Свеклу на салат можно отварить, но мы предлагаем запечь свеклу в фольге.

Свеклу помыть, натереть солью и оливковым маслом. Завернуть в фольгу и переложить на деко.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать свеклу на салат 30 минут.

Орешки можно обжарить или купит уже готовые.

Яблоко помыть, почистить и порезать кубиками.

Свеклу достаем и даем немного остыть в фольге.

В большую тарелку переложить листья салата, порезанное яблоко.

Далее почистить свеклу и порезать кубиками, добавить в салат.

Сметану смешать с горчицей, оливковым маслом и полить все лимонным соком.

Заправить свекольный салат соусом, немного посолить.

Салат из свеклы перемешать и посыпать орешками.

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