Самый простой рецепт в мире: ролл из лаваша на гриле

Вкусный ролл из лаваша / pixabay

Роллы из лаваша – простое и вкусное блюдо, которое можно по праву называть конкурентом бутербродов, бургеров и других кулинарных шедевров.

Все благодаря вкусовым качествам, удобной подаче, простоте в приготовлении и разнообразию начинки, состав которой зависит либо от твоей фантазии, либо от содержимого холодильника.

Домашние роллы из лаваша можно приготовить с мясом, рыбой, овощами, сыром, сочетая их со сливочным или томатным соусом. А слегка подсушенный на гриле лаваш получится румяным и хрустящим. Если вы любите полезные завтраки, на которые не нужно тратить много времени, тогда этот рецепт точно для вас.

Ролл из лаваша с семгой

Вам понадобиться:

Норвежская семга - 200г.

Лаваш - 1 уп.

Свежие помидоры - 2 шт.

Тертый сыр - по вкусу

Соус тартар - по вкусу

На лаваш положить тонко нарезанный помидор, сверху семгу, полить все соусом тартар и посыпать сыром.

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Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны.

Подавайте ролл горячим вместе с кетчупом.