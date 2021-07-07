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Самый простой рецепт в мире: ролл из лаваша на гриле

7 июля 2021, 16:09

Если вы любите полезные завтраки, на которые не нужно тратить много времени, тогда этот рецепт точно для вас.

Вкусный ролл из лаваша / pixabay

Роллы из лаваша – простое и вкусное блюдо, которое можно по праву называть конкурентом бутербродов, бургеров и других кулинарных шедевров.

Все благодаря вкусовым качествам, удобной подаче, простоте в приготовлении и разнообразию начинки, состав которой зависит либо от твоей фантазии, либо от содержимого холодильника.

Домашние роллы из лаваша можно приготовить с мясом, рыбой, овощами, сыром, сочетая их со сливочным или томатным соусом. А слегка подсушенный на гриле лаваш получится румяным и хрустящим. Если вы любите полезные завтраки, на которые не нужно тратить много времени, тогда этот рецепт точно для вас.

Ролл из лаваша с семгой

Вам понадобиться:

  • Норвежская семга - 200г.
  • Лаваш - 1 уп.
  • Свежие помидоры - 2 шт.
  • Тертый сыр - по вкусу
  • Соус тартар - по вкусу

На лаваш положить тонко нарезанный помидор, сверху семгу, полить все соусом тартар и посыпать сыром.

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Свернуть все в длинный ролл и положить на решетку гриль. Готовить около 7-8 минут с каждой стороны.

Подавайте ролл горячим вместе с кетчупом.

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