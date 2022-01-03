Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минут

Рецепт узвара на Рождество 2022 / ua.depositphotos.com

Совсем скоро православные будут праздновать Рождество Христово 2022. Этот праздник ждут многие и особенно готовят вкусный стол.

Одним из основных напитков на Рождество всегда был узвар. Его варят из сухофруктов с добавлением меда и пряностей.

Мы расскажем несколько рецептов узвара на Рождество 2022, чтобы весь год быть здоровыми и счастливыми.

Узвар на Рождество - рецепт

Вам понадобится:

Вода

Сухофрукты - 100 грамм

Мед

Лимон

Сухофрукты (яблоки, груши, шиповник) хорошо промыть под проточной водой и отправить в кастрюлю.

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Если у вас много времени, можно сухофрукты замочить на 1,5 часа перед приготовлением.

Доводим узвар до кипения и добавляем две ложки меда, по вкусу сахар и дольку лимона.

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Оставляем под крышкой настоятся и наливаем в красивый кувшин.

Старинный рецепт узвара на Рождество - как готовить

Вам понадобится:

Яблоки сушеные - 120 грамм

Груши сушеные - 80 грамм

Изюм

Чернослив - по вкусу

Мед

Сахар Яблоки, груши, изюм и чернослив промыть под водой.

В кастрюлю добавить груши и довести до кипения, через 5 минут добавить яблоки и одну ложку сахара.

Чернослив и изюм добавляем после яблок и даем покипеть еще 5 минут.

Закрываем крышкой и даем постоять узвару, после чего добавляем мед.

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