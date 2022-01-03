Самый вкусный и очень полезный узвар на Рождество 2022: готовить всего 10 минут

Эти рецепты узвара точно сделают ваше Рождество вкуснее и уютнее.
Совсем скоро православные будут праздновать Рождество Христово 2022. Этот праздник ждут многие и особенно готовят вкусный стол.
Одним из основных напитков на Рождество всегда был узвар. Его варят из сухофруктов с добавлением меда и пряностей.
Мы расскажем несколько рецептов узвара на Рождество 2022, чтобы весь год быть здоровыми и счастливыми.
Узвар на Рождество - рецепт
Вам понадобится:
- Вода
- Сухофрукты - 100 грамм
- Мед
- Лимон
Сухофрукты (яблоки, груши, шиповник) хорошо промыть под проточной водой и отправить в кастрюлю.
Если у вас много времени, можно сухофрукты замочить на 1,5 часа перед приготовлением.
Доводим узвар до кипения и добавляем две ложки меда, по вкусу сахар и дольку лимона.
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Оставляем под крышкой настоятся и наливаем в красивый кувшин.
Старинный рецепт узвара на Рождество - как готовить
Вам понадобится:
- Яблоки сушеные - 120 грамм
- Груши сушеные - 80 грамм
- Изюм
- Чернослив - по вкусу
- Мед
Сахар Яблоки, груши, изюм и чернослив промыть под водой.
В кастрюлю добавить груши и довести до кипения, через 5 минут добавить яблоки и одну ложку сахара.
Чернослив и изюм добавляем после яблок и даем покипеть еще 5 минут.
Закрываем крышкой и даем постоять узвару, после чего добавляем мед.
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