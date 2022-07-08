Самый вкусный и очень полезный завтрак за 10 минут: простой рецепт

Пышный омлет на сковороде рецепт / goodfon.ru

Омлет - идеальный и очень полезный завтрак. Чтобы ваш организм с самого утра получил нужные витамины и вы хорошо себя чувствовали многие эксперты советуют готовить именно полезный омлет с добавлением овощей или зелени.

Мы решили рассказать вам простой рецепт омлета на сковороде за 10 минут. Такой завтрак полюбят все ваши близкие.

Готовим омлет со шпинатом и по желанию можно добавить смесь замороженных овощей.

Омлет - классический рецепт на сковороде

Вам понадобится:

Яйца - 4 шт

Молоко

Пармезан

Сыр фета - 50 гр

Шпинат

Смесь овощей - по желанию

Яйца хорошо взбить венчиком, посолить, поперчить по вкусу и добавить молоко.

Шпинат можно предварительно отварить в течение 2 минут, или сразу обжарить на сковороде.

В нашем рецепте мы шпинат будем обжаривать на сковороде.

Разогреть сковороду, влить оливковое масло, отправить порезанный шпинат и смесь замороженных овощей.

Влить яичную смесь к шпинату и жарить омлет на сковороде под крышкой.

Через пару минут перевернуть омлет на втору сторону, посыпать пармезаном и кубиками сыра Фета.

Дать постоять под крышкой готовому омлету пару минут.

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