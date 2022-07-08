Самый вкусный и очень полезный завтрак за 10 минут: простой рецепт

Рецепт омлета на сковороде, как в садике.
Омлет - идеальный и очень полезный завтрак. Чтобы ваш организм с самого утра получил нужные витамины и вы хорошо себя чувствовали многие эксперты советуют готовить именно полезный омлет с добавлением овощей или зелени.
Мы решили рассказать вам простой рецепт омлета на сковороде за 10 минут. Такой завтрак полюбят все ваши близкие.
Готовим омлет со шпинатом и по желанию можно добавить смесь замороженных овощей.
Омлет - классический рецепт на сковороде
Вам понадобится:
- Яйца - 4 шт
- Молоко
- Пармезан
- Сыр фета - 50 гр
- Шпинат
- Смесь овощей - по желанию
Яйца хорошо взбить венчиком, посолить, поперчить по вкусу и добавить молоко.
Шпинат можно предварительно отварить в течение 2 минут, или сразу обжарить на сковороде.
В нашем рецепте мы шпинат будем обжаривать на сковороде.
Разогреть сковороду, влить оливковое масло, отправить порезанный шпинат и смесь замороженных овощей.
Влить яичную смесь к шпинату и жарить омлет на сковороде под крышкой.
Через пару минут перевернуть омлет на втору сторону, посыпать пармезаном и кубиками сыра Фета.
Дать постоять под крышкой готовому омлету пару минут.
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