Самый вкусный и очень сладкий джем на зиму: быстрый рецепт изысканного варенья

Варенье из вишни / goodfon.ru

Летом каждая хозяйка старается сделать вкусные заготовки на зиму, чтобы в холодную пору года все близкие наслаждались вкусом лета.

Сегодня расскажем рецепт идеального джема из шелковицы. Поскольку шелковица очень сладкая ягода, кислинка вишни добавит изысканный вкус.

Попробуйте приготовить быстрый джем на зиму за 30 минут. Уверенны, такой рецепт восхитит любого.

Изысканный сладкий джем на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Вишня - 300 гр

Шелковица - 200 гр

Сахар - 300 гр

Вишню помыть и удалить косточки.

Шелковицу промыть в дуршлаке и дать полностью стечь воде.

Измельчить вишню и шелковицу в блендере или мясорубке.

Готовое пюре из ягод перелить в большую кастрюлю, засыпать все сахаром и влить 80 мл воды.

Варенье из вишни и шелковицы довести до кипения.

Обязательно помешивать варенье из вишни и ждать, пока оно полностью не загустеет.

Варить джем на зиму примерно 30 минут.

В это время подготовить чистые банки, перелить весь джем и закатать.

Обязательно банки перевернуть, подождать пока весь джем остынет, и хранить джем в темном прохладном месте.

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