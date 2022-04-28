Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовления

Превосходно вкусная яичница, которая получится у каждого.
Если у вас нет времени долго готовить вкусный завтрак, предлагаем вам простой рецепт невероятной яичницы.
Всего несколько ингредиентов, и сытный завтрак у вас на столе. Такой завтрак можно смело готовить с детками, ведь рецепт очень прост.
Яичница в хлебе по-бирмингемски - рецепт
Вам понадобится:
- Тостовый хлеб - 2 кусочка
- Яйца - 2 штуки
- Сливочное или оливковое масло
- Соль
Кусочки хлеба нужно аккуратно разложить и вырезать серединку. При этом корочка должна остаться целой.
Разогреть сковороду и смазать оливковым или сливочным маслом.
Переложить корочку от тоста на сковороду, влить в рамку яйцо и обжарить на среднем огне с двух сторон.
Посолить и посыпать свежей зеленью по вкусу.
К такому завтраку можно добавить листья салата, руколлу или пармезан.
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Автор: Маша Тупченко