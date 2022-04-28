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Самый вкусный и полезный завтрак за 2 минуты: простейший рецепт приготовления

28 апреля 2022, 17:24

Превосходно вкусная яичница, которая получится у каждого.

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Яичница рецепт, / ua.depositphotos.com

Если у вас нет времени долго готовить вкусный завтрак, предлагаем вам простой рецепт невероятной яичницы.

Всего несколько ингредиентов, и сытный завтрак у вас на столе. Такой завтрак можно смело готовить с детками, ведь рецепт очень прост.

Яичница в хлебе по-бирмингемски - рецепт

Вам понадобится:

  • Тостовый хлеб - 2 кусочка
  • Яйца - 2 штуки
  • Сливочное или оливковое масло
  • Соль

Кусочки хлеба нужно аккуратно разложить и вырезать серединку. При этом корочка должна остаться целой.

Разогреть сковороду и смазать оливковым или сливочным маслом.

Переложить корочку от тоста на сковороду, влить в рамку яйцо и обжарить на среднем огне с двух сторон.

Посолить и посыпать свежей зеленью по вкусу.

К такому завтраку можно добавить листья салата, руколлу или пармезан.

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