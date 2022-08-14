Самый вкусный и простой пирог на Яблочный спас 2022: удивительный рецепт

Яблочный спас рецепты пирога / goodfon.ru

Яблочный спас - один из самых любимых праздников украинцев. Прекрасное время для вкусной выпечки с новым урожаем яблок.

Чтобы все ваши близкие остались довольны, предлагаем вам использовать яблоки немного с кислинкой. Тогда пирог получится не сильно приторным и можно давать деткам.

Такой яблочный торт даже можно освятить в церкви и лакомиться за праздничным ужином.

Торт с яблоками - рецепт

Вам понадобится:

Яблоки - 6 штук

Сливочное масло - 80 гр

Сахарный песок (коричневый) - 4 столовые ложки

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Яйца - 5 штук

Сахар - 120 гр

Миндаль или грецкие орехи - по вкусу

Яблоки почистить, порезать пополам и разрезать небольшими дольками.

Переложить все яблоки в миску и накрыть пищевой пленкой.

Кухонным комбайном взбиваем яйца с сахаром, чтобы образовалась пышная пена.

Далее добавить разрыхлитель и измельченные орехи, продолжить взбивать еще 3 минуты.

Форму для пирога застелить пергаментной бумагой.

В чистой сковороде растопить сливочное масло и коричневый сахар.

Вылить всю смесь в форму для выпекания пирога.

Далее выкладываем красиво дольки яблок и заливаем тестом.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем яблочный пирог на Яблочный спас 2022 50 минут.

Достать пирог и дать ему остынуть. Переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой или украсить орешками.

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