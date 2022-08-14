Самый вкусный и простой пирог на Яблочный спас 2022: удивительный рецепт

Вкуснейший яблочный торт по супер простому рецепту.
Яблочный спас - один из самых любимых праздников украинцев. Прекрасное время для вкусной выпечки с новым урожаем яблок.
Чтобы все ваши близкие остались довольны, предлагаем вам использовать яблоки немного с кислинкой. Тогда пирог получится не сильно приторным и можно давать деткам.
Такой яблочный торт даже можно освятить в церкви и лакомиться за праздничным ужином.
Торт с яблоками - рецепт
Вам понадобится:
- Яблоки - 6 штук
- Сливочное масло - 80 гр
- Сахарный песок (коричневый) - 4 столовые ложки
- Разрыхлитель - 1/2 ч. л.
- Яйца - 5 штук
- Сахар - 120 гр
- Миндаль или грецкие орехи - по вкусу
Яблоки почистить, порезать пополам и разрезать небольшими дольками.
Переложить все яблоки в миску и накрыть пищевой пленкой.
Кухонным комбайном взбиваем яйца с сахаром, чтобы образовалась пышная пена.
Далее добавить разрыхлитель и измельченные орехи, продолжить взбивать еще 3 минуты.
Форму для пирога застелить пергаментной бумагой.
В чистой сковороде растопить сливочное масло и коричневый сахар.
Вылить всю смесь в форму для выпекания пирога.
Далее выкладываем красиво дольки яблок и заливаем тестом.
Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем яблочный пирог на Яблочный спас 2022 50 минут.
Достать пирог и дать ему остынуть. Переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой или украсить орешками.
Читайте также:
- Самая вкусная и невероятно полезная заправка к борщу на зиму: очень простой секретный рецепт
- Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецепт
- Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всех