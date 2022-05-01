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Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецепт

1 мая 2022, 16:23

Очень вкусный и сытный пирог для всей семьи по простому рецепту.

пирог
Вкуснейший пирог с луком и ветчиной / ua.depositphotos.com

Вкусный и простой пирог на все случаи жизни можно приготовить всего за несколько минут. Если у вас нет времени возиться с тестом, предлагаем вам простой рецепт пирога из обычного покупного слоеного теста.

Чтобы пирог был вкусный и хрустящий, стоит добавить немного сыра. Начинку можно использовать любую, от этого пирог не изменит свой вкус.

Слоеный пирог с ветчиной и зеленым луком - рецепт

Вам понадобится:

  • Тесто слоеное - 1 упаковка (450 гр)
  • Яйца - 5 шт
  • Ветчина или балык - 200 гр
  • Зеленый лук
  • Соль
  • Сыр

Тесто на пирог стоит предварительно разморозить. Форму для запекания смазать сливочным маслом и немного посыпать мукой.

Раскатать тесто и переложить в форму.

Зеленый лук мелко порезать.

Сыр натереть на крупной терке. Можно немного добавить пармезана. Ветчину или балык мелко порезать и первым слоем разложить на тесто в форму.

Прямо в форму с тестом и ветчиной разбиваем яйца.

Солим и перчим пирог, далее посыпаем все зеленым луком.

Закрываем пирог второй частью теста и смазываем желтком.

Разогреть духовку до 180 градусов, посыпаем пирог сыром и отправляем в духовку для запекания.

Когда корочка станет золотистой, выключаем духовку и даем постоять 5 минут.

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