Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецепт

Очень вкусный и сытный пирог для всей семьи по простому рецепту.
Вкусный и простой пирог на все случаи жизни можно приготовить всего за несколько минут. Если у вас нет времени возиться с тестом, предлагаем вам простой рецепт пирога из обычного покупного слоеного теста.
Чтобы пирог был вкусный и хрустящий, стоит добавить немного сыра. Начинку можно использовать любую, от этого пирог не изменит свой вкус.
Слоеный пирог с ветчиной и зеленым луком - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто слоеное - 1 упаковка (450 гр)
- Яйца - 5 шт
- Ветчина или балык - 200 гр
- Зеленый лук
- Соль
- Сыр
Тесто на пирог стоит предварительно разморозить. Форму для запекания смазать сливочным маслом и немного посыпать мукой.
Раскатать тесто и переложить в форму.
Зеленый лук мелко порезать.
Сыр натереть на крупной терке. Можно немного добавить пармезана. Ветчину или балык мелко порезать и первым слоем разложить на тесто в форму.
Прямо в форму с тестом и ветчиной разбиваем яйца.
Солим и перчим пирог, далее посыпаем все зеленым луком.
Закрываем пирог второй частью теста и смазываем желтком.
Разогреть духовку до 180 градусов, посыпаем пирог сыром и отправляем в духовку для запекания.
Когда корочка станет золотистой, выключаем духовку и даем постоять 5 минут.
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