Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешь

Невероятно вкусный рулет из лаваша, который понравится всем.
Вкусный и полезный перекус можно приготовить всего из нескольких ингредиентов. Сегодня мы расскажем рецепт идеального рулета из лаваша, который станет вашим фирменным блюдом.
Чтобы лаваш получился сочным и не сухим, стоит выбирать лаваш, который не рвется.
Для рулета из лаваша можно выбирать любую начинку, которую любите вы и ваши близкие.
Рулет из лаваша с курицей и огурцом - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Куриное филе
- Огурец соленый и свежий
- Греческий йогурт или майонез
- Специи - по вкусу
Куриное филе или куриные ножки отварить в подсоленной воде.
Порезать курицу на кубики, немного добавить укропа.
В чашу блендера добавляем куриное мясо, греческий йогурт, все хорошо измельчить.
Натереть на крупной терке два огурца, смешать с мясом.
Лаваш разделить на две части, смазать майонезом и выложить начинку.
Свернуть в рулет и оставить в холодильнике на 1,5 часа.
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Автор: Маша Тупченко