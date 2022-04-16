Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешь

Рулет из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный и полезный перекус можно приготовить всего из нескольких ингредиентов. Сегодня мы расскажем рецепт идеального рулета из лаваша, который станет вашим фирменным блюдом.

Чтобы лаваш получился сочным и не сухим, стоит выбирать лаваш, который не рвется.

Для рулета из лаваша можно выбирать любую начинку, которую любите вы и ваши близкие.

Рулет из лаваша с курицей и огурцом - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Куриное филе

Огурец соленый и свежий

Греческий йогурт или майонез

Специи - по вкусу

Куриное филе или куриные ножки отварить в подсоленной воде.

Порезать курицу на кубики, немного добавить укропа.

В чашу блендера добавляем куриное мясо, греческий йогурт, все хорошо измельчить.

Натереть на крупной терке два огурца, смешать с мясом.

Лаваш разделить на две части, смазать майонезом и выложить начинку.

Свернуть в рулет и оставить в холодильнике на 1,5 часа.

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