Самый вкусный салат на Рождество Христово 2022: невероятно простой рецепт

Салат на Рождество 2022 / nakormi.com

Рождество Христово принято встречать с богатым столом. Многие хозяйки готовят 12 обязательных блюд. Мы расскажем удивительно простой рецепт салата с курицей и грибами, который точно понравится вашим гостям.

Чтобы салат вышел нежным и вкусным, стоит приготовить домашний майонез или вкусную заправку.

Салат с курицей и грибами на Рождество - рецепт

Вам понадобится:

Филе куриное - 500 грамм

Лук - 1 штука

Яйца - 2 штуки

Грибы шампиньоны - 200 грамм

Зелень - по вкусу

Майонез домашний

Соль, перец

Филе отварить до готовности с лавровым листом. Нарезать соломкой.

Яйца варим 10 минут. В это время моем и чистим грибы.

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Обжариваем грибы до готовности, примерно 8 минут.

Яйца остудить и порезать кубиками. Зелень мелко порезать.

Смешиваем все ингредиенты и заправляем домашним майонезом, сверху посыпав зеленью.

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