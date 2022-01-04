Самый вкусный салат на Рождество Христово 2022: невероятно простой рецепт

Вкуснейший рецепт салата на Рождество Христово, который удивит ваших близких.
Рождество Христово принято встречать с богатым столом. Многие хозяйки готовят 12 обязательных блюд. Мы расскажем удивительно простой рецепт салата с курицей и грибами, который точно понравится вашим гостям.
Чтобы салат вышел нежным и вкусным, стоит приготовить домашний майонез или вкусную заправку.
Салат с курицей и грибами на Рождество - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное - 500 грамм
- Лук - 1 штука
- Яйца - 2 штуки
- Грибы шампиньоны - 200 грамм
- Зелень - по вкусу
- Майонез домашний
- Соль, перец
Филе отварить до готовности с лавровым листом. Нарезать соломкой.
Яйца варим 10 минут. В это время моем и чистим грибы.
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Обжариваем грибы до готовности, примерно 8 минут.
Яйца остудить и порезать кубиками. Зелень мелко порезать.
Смешиваем все ингредиенты и заправляем домашним майонезом, сверху посыпав зеленью.
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Автор: Мария Тупик