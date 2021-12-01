Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты

Этот рецепт воздушного домашнего майонеза станет палочкой выручалочкой каждой хозяйки.
Новый год 2022 все ближе, и каждая хозяйка готовит меню заранее. Множество салатом на праздничный стол мы заправляем майонезом.
Мы решили вам рассказать универсальный рецепт легкого и совсем невредного майонеза для салатов, который сделает ваши блюда только вкуснее.
По такому рецепту готовили еще наши бабушки, правда блендер был не у каждой хозяйки.
Этот рецепт домашнего майонеза станет вашей палочкой выручалочкой на кухне.
Домашний майонез для салатов на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйцо - 1 штука
- Масло подсолнечное - 150 мл
- Сахар и соль - половина чайно ложки
- Лимон - 1 штука
- Горчица - половина чайно ложки
Яйцо достаем из холодильника и разбиваем в емкость, где будем делать майонез.
Далее добавляем по половине чайной ложки сахар, горчицу и соль.
И начинаем все взбивать блендером до появления белой массы.
Как все побелело, не перестаем добавляем тоненькой струйкой подсолнечное масло.
Взбиваем еще 5 минут, пока наш майонез не станет густым и желтоватого оттенка.
Чем больше вы добавите масла, тем больше получится густота домашнего майонеза.
Моем и разрезаем на половину лимон, и одну половинку сока выдавливаем в майонез.
Взбить блендером 5 секунд, и ваш домашний майонез для салатов на Новый год 2022 готов.
Можно по вкусу добавить немного специй или трав, получится вкусный соус.
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