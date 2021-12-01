Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минуты

Майонез для салатов на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 все ближе, и каждая хозяйка готовит меню заранее. Множество салатом на праздничный стол мы заправляем майонезом.

Мы решили вам рассказать универсальный рецепт легкого и совсем невредного майонеза для салатов, который сделает ваши блюда только вкуснее.

По такому рецепту готовили еще наши бабушки, правда блендер был не у каждой хозяйки.

Этот рецепт домашнего майонеза станет вашей палочкой выручалочкой на кухне.

Домашний майонез для салатов на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

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Яйцо - 1 штука

Масло подсолнечное - 150 мл

Сахар и соль - половина чайно ложки

Лимон - 1 штука

Горчица - половина чайно ложки

Яйцо достаем из холодильника и разбиваем в емкость, где будем делать майонез.

Далее добавляем по половине чайной ложки сахар, горчицу и соль.

И начинаем все взбивать блендером до появления белой массы.

Как все побелело, не перестаем добавляем тоненькой струйкой подсолнечное масло.

Взбиваем еще 5 минут, пока наш майонез не станет густым и желтоватого оттенка.

Чем больше вы добавите масла, тем больше получится густота домашнего майонеза.

Моем и разрезаем на половину лимон, и одну половинку сока выдавливаем в майонез.

Взбить блендером 5 секунд, и ваш домашний майонез для салатов на Новый год 2022 готов.

Можно по вкусу добавить немного специй или трав, получится вкусный соус.

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