Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закуски

Удивительный быстрый завтрак для всех. Рецепт тостов с картофельной начинкой.
Завтрак - это неотъемлемая часть нашего рациона. Чтобы день провести успешно, обязательно следует утром плотно покушать.
Сегодня предлагаем вам узнать очень простой и быстрый рецепт завтрака для всей семьи. Горячие бутерброды с вкусной сырной начинкой.
Такие гренки можно готовить в духовке, на гриле или сковороде.
Быстрый рецепт гренок на завтрак
Вам понадобится:
- Тостовый хлеб - 6 шт
- Картошка - 2 шт
- Пармезан, Голландский сыр - 200 гр
- Морковка - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Яйцо - 1 шт
- Оливковое масло
Почистить морковку, картошку и натереть на мелкой терке.
Натереть сыр, можно добавить Моцареллу, Голландский и Пармезан.
Мелко нарезать лук и смешать все ингредиенты.
Яйца взбить с солью и влить в полученную смесь.
Хорошо перемешать всю массу и обильно полить хлеб.
Разогреть сковороду или гриль с оливковым маслом.
Готовим гренки с двух сторон по 3 минуты.
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Автор: Маша Тупченко