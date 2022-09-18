Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закуски

Рецепт вкусных гренок / ua.depositphotos.com

Завтрак - это неотъемлемая часть нашего рациона. Чтобы день провести успешно, обязательно следует утром плотно покушать.

Сегодня предлагаем вам узнать очень простой и быстрый рецепт завтрака для всей семьи. Горячие бутерброды с вкусной сырной начинкой.

Такие гренки можно готовить в духовке, на гриле или сковороде.

Быстрый рецепт гренок на завтрак

Вам понадобится:

Тостовый хлеб - 6 шт

Картошка - 2 шт

Пармезан, Голландский сыр - 200 гр

Морковка - 1 шт

Лук - 1 шт

Яйцо - 1 шт

Оливковое масло

Почистить морковку, картошку и натереть на мелкой терке.

Натереть сыр, можно добавить Моцареллу, Голландский и Пармезан.

Мелко нарезать лук и смешать все ингредиенты.

Яйца взбить с солью и влить в полученную смесь.

Хорошо перемешать всю массу и обильно полить хлеб.

Разогреть сковороду или гриль с оливковым маслом.

Готовим гренки с двух сторон по 3 минуты.

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