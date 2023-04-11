Кроме куличей и крашанок: что нужно приготовить на Пасху 2023, чтобы привлечь удачу - всего 1 рецепт

Вкуснейшая запеченная скумбрия на Пасху 2023 в духовке. Изумительный рецепт из рыбы, который приносит удачу.

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Рыба на Пасху 2023 рецепт запеченная скумбрия / instagram/anzhelika_shlykova, instagram/rakova_ma

Пасха 2023 - это один из любимый и самых светлых праздников для украинцев. Традиционные блюда на Пасху - кулич, творожная паска, крашенки, буженина.

Но наши предки готовили 1 рецепт на пасхальный стол, о котором многие не знали. Рыбные блюда на Пасху всегда почитались.

Рыба - это не для красоты. В рыбе содержится полезный белок и фосфор, который так необходим для нашего организма.

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Хозяйки всегда готовили рыбные блюда на Пасху, поскольку это блюдо привлекает в дом удачу. Обычно на Пасху рыбу фаршировали или запекали.

Главред расскажет изумительный рецепт простой фаршированной рыбы на пасху, который готовить безумно легко.

Самая вкусная скумбрия запеченная в духовке - рыбный рецепт на Пасху

Вам понадобится:

Скумбрия свежая - 1 шт

Лук - 2 шт

Морковка - 2 шт

Лимон - 1 шт

Рис - 1 стакан

Масло оливковое

Укроп, петрушка, лук

Соль

Специи к рыбе - по вкусу

Как запечь скумбрию в духовке рецепт / instagram/kulinar.home

Скумбрию желательно покупать свежую и не замороженную.

Скумбрию на Пасху 2023 хорошо помыть. Убрать кости, жабры и хорошо помыть.

Лимон помыть, порезать и сбрызнуть рыбу соком.

Морковку и лук помыть, почистить и порезать.

На оливковом масле обжарить лук и морковку. Морковку можно порезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке.

Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Добавить в сковороду к овощам.

Овощи посолить, поперчить по вкусу.

Рис хорошо промыть и отварить 10 минут, не больше. Чтобы рис не развалился и не испортил все блюдом.

Рис смешать с овощами.

Из фольги сделать лодочку и переложить скумбрию. Скумбрию начинить рисом с овощами.

Порезать дольки лимона и добавить к рыбе.

Духовку разогреть до 180 градусов.

Запекать скумбрию на Пасху 2023 в духовке 25 минут.

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