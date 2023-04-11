Кроме куличей и крашанок: что нужно приготовить на Пасху 2023, чтобы привлечь удачу - всего 1 рецепт

Пасха 2023 - это один из любимый и самых светлых праздников для украинцев. Традиционные блюда на Пасху - кулич, творожная паска, крашенки, буженина.
Но наши предки готовили 1 рецепт на пасхальный стол, о котором многие не знали. Рыбные блюда на Пасху всегда почитались.
Рыба - это не для красоты. В рыбе содержится полезный белок и фосфор, который так необходим для нашего организма.
Хозяйки всегда готовили рыбные блюда на Пасху, поскольку это блюдо привлекает в дом удачу. Обычно на Пасху рыбу фаршировали или запекали.
Главред расскажет изумительный рецепт простой фаршированной рыбы на пасху, который готовить безумно легко.
Самая вкусная скумбрия запеченная в духовке - рыбный рецепт на Пасху
Вам понадобится:
- Скумбрия свежая - 1 шт
- Лук - 2 шт
- Морковка - 2 шт
- Лимон - 1 шт
- Рис - 1 стакан
- Масло оливковое
- Укроп, петрушка, лук
- Соль
- Специи к рыбе - по вкусу
Скумбрию желательно покупать свежую и не замороженную.
Скумбрию на Пасху 2023 хорошо помыть. Убрать кости, жабры и хорошо помыть.
Лимон помыть, порезать и сбрызнуть рыбу соком.
Морковку и лук помыть, почистить и порезать.
На оливковом масле обжарить лук и морковку. Морковку можно порезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке.
Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Добавить в сковороду к овощам.
Овощи посолить, поперчить по вкусу.
Рис хорошо промыть и отварить 10 минут, не больше. Чтобы рис не развалился и не испортил все блюдом.
Рис смешать с овощами.
Из фольги сделать лодочку и переложить скумбрию. Скумбрию начинить рисом с овощами.
Порезать дольки лимона и добавить к рыбе.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Запекать скумбрию на Пасху 2023 в духовке 25 минут.
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