Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецепт

Как правильно пропарить котлеты, чтобы они стали нежными и очень сочными. Простой рецепт удивительно вкусных котлет в панировочных сухарях.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут

Как пропарить котлеты и рецепт нежных котлет / goodfon.ru

Готовим вкусные и нежные котлетки из мясного фарша ассорти. Превосходно нежный вкус, который полюбят все ваши близкие.

Чтобы котлеты получились нежными, их нужно обязательно пропарить. Есть несколько быстрых способов, как пропарить котлеты.

В небольшую кастрюльку почистить и порезать картошку, выложить пожаренные котлеты, добавит немного горячей воды и пропарить до готовности - 12 минут.

Котлеты можно пропарить в мультиварке. Налить немного воды, переложить котлеты на решетку, закрыть мультиварку и включить решим тушения на 5-7 минут.

Как приготовить вкуснейшие котлеты - рецепт

Вам понадобится:

Фарш свинина, телятина, говядина - 500-700 гр

Соль

Белый хлеб - 5-7 кусочков

Лук

Сливки

Панировочные сухарики

Мясо можно купить кусочком и сделать дома самим фарш.

Помыть и порезать небольшими кусочками мясо, измельчить в мясорубке.

Сливки должны быть комнатной температуры. Размочить белый хлеб в сливках и пропустить через мясорубку к фаршу.

Лук почистить, порезать и также отправить в мясорубку.

Чтобы котлеты были нежными, советуем фарш прокрутить дважды.

Фарш на сочные котлеты посолить, поперчить.

Из 1 столовой ложки фарша сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.

Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки.

Убавить огонь, накрыть котлеты крышкой и пропарить прямо на сковороде 9 минут.

Можно добавить немного воды.

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