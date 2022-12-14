Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецепт

Готовим вкусные и нежные котлетки из мясного фарша ассорти. Превосходно нежный вкус, который полюбят все ваши близкие.
Чтобы котлеты получились нежными, их нужно обязательно пропарить. Есть несколько быстрых способов, как пропарить котлеты.
В небольшую кастрюльку почистить и порезать картошку, выложить пожаренные котлеты, добавит немного горячей воды и пропарить до готовности - 12 минут.
Котлеты можно пропарить в мультиварке. Налить немного воды, переложить котлеты на решетку, закрыть мультиварку и включить решим тушения на 5-7 минут.
Как приготовить вкуснейшие котлеты - рецепт
Вам понадобится:
- Фарш свинина, телятина, говядина - 500-700 гр
- Соль
- Белый хлеб - 5-7 кусочков
- Лук
- Сливки
- Панировочные сухарики
Мясо можно купить кусочком и сделать дома самим фарш.
Помыть и порезать небольшими кусочками мясо, измельчить в мясорубке.
Сливки должны быть комнатной температуры. Размочить белый хлеб в сливках и пропустить через мясорубку к фаршу.
Лук почистить, порезать и также отправить в мясорубку.
Чтобы котлеты были нежными, советуем фарш прокрутить дважды.
Фарш на сочные котлеты посолить, поперчить.
Из 1 столовой ложки фарша сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
Разогреть масло на сковороде и обжарить котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
Убавить огонь, накрыть котлеты крышкой и пропарить прямо на сковороде 9 минут.
Можно добавить немного воды.
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