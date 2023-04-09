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Сочное мясо, которое тает во рту: рецепт бесподобно вкусного блюда на Пасху - нужно добавить 1 фрукт

Мария Тупик
9 апреля 2023, 11:40 обновлено 9 апреля, 11:53
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Нежнейшее и сочное запеченное мясо на Пасху. Рецепт изумительной буженины с секретным фруктом.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут минут
Время на подготовку Время на подготовку: 180 минут минут
Кухня Кухня Интернациональная
Запеченное мясо на Пасху 2023 рецепт
Запеченное мясо на Пасху 2023 рецепт / УНИАН, instagram/buffet_recept

Буженина на Пасху 2023 - традиционное блюдо, которое готовят многие хозяйки. Вкусное и сочное запеченное мясо нужно готовить с 1 секретным фруктом.

Оно придаст мясу сочности и совсем немного изменит вкус буженины в лучшую сторону.

Такой секретный рецепт поможет запечь мясо в духовке на Пасху быстро.

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Старинный рецепт буженины в духовке - пошаговая инструкция

Вам понадобится:

  • Мясо свинина - 1,5 кг
  • Горчица
  • Соль
  • Перец
  • Специи
  • Банан - 1 шт
  • Оливковое масло
Буженина старинный рецепт
Буженина старинный рецепт / instagram/taya_i_miya

Кусок мяса на буженину хорошо помыть, удалить все прожилки и полностью промачиваем бумажными салфетками.

Смешать соль и перец, натереть мясо.

Чеснок по вкусу смешать с горчицей, можно добавить немного соевого соуса.

Кулинарной кисточкой смазать буженину на Пасху соусом из горчицы.

Переложить мясо в пакет для запекания и отправить в холодильник мариноваться буженину на сутки.

Как буженина полностью замариновалась, начинаем ее запекать.

Духовку предварительно разогреть до 200 градусов.

Банан помыть, почистить. Сам фрукт нам не нужен. Для буженины понадобится банановая кожура.

Смазать глубокое блюда для запекания оливковым маслом.

Переложить банановую кожуру белой стороной вверх.

Кусок свинины переложить на банан. Банан дает запеченному мясо приобрести нежный и сочный вкус, и не позволит пригореть.

Закрыть крышкой форму для запекания и запекаем буженину 50 минут.

Уменьшаем духовку до 180 градусов и открываем крышку.

Банановую кожуру убираем и даем буженине приобрести вкусную корочку. На это понадобится примерно 10-15 минут.

Как готовить старинный рецепт буженины - видео рецепт

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