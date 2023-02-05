Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семью

Как правильно варить вкусный рассыпчатый рис. Рецепт ужина на скорую руку, который удивит всех родных.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Ужин на скорую руку рис с овощами рецепт / ua.depositphotos.com

Многие хозяйки стараются удивить свою семью простыми и быстрыми рецептами. Чтобы долго не возится с ужином, предлагаем безумный рецепт риса с овощами на скорую руку.

Если у вас нет замороженной смеси овощей, можно купить вкусный болгарский перец, банку кукурузы и морковь.

Варить рис нужно правильно, чтобы не испортить весь вкус блюда.

Как правильно варить рис

По-настоящему вкусный и рассыпчатый рис получается у тех хозяек, которые знают секреты его приготовления.

Рис нужно обязательно промыть под холодной водой.

Чтобы рисовые зернышки не повредить, промывать рис стоит под небольшой струйкой воды.

Лучше всего промывать рис в кухонном дуршлаке.

Варить рис нужно заранее в кипяченой воде.

Чтобы рис был рассыпчатый наливайте воду не 1:2, а 1:1. Если увидели, что жидкости мало, можно долить еще немного водички.

Сколько варить рис

Правильно рис варить не менее 20 минут на самом маленьком огне. Обязательно рис оставить на плите под крышкой после варки еще на 10 минут.

Рис с овощами на скорую руку - рецепт

Вам понадобится:

Рис - 1 стакан

Овощная семь или свежие овощи по вкусу

Лук

Сливочное масло

Соль

Отварить рис до готовности.

Лук помыть, почистить и мелко порезать.

Обжарить лук на оливковом масле, добавить замороженную смесь овощей.

Овощную смесь можно заменить свежими овощами.

Брусочками порезать болгарский перец.

Слить жидкость с банки кукурузы и добавить в сковороду к луку.

Морковку почистить и мелко порезать брусочками.

Все обжарить до золотистости лука.

После приготовления добавить в сковороду рис, перемешать и положить кусочек сливочного масла.

Помешиваем на мелком огне рис и подаем горячим к столу.

Когда ждать победы? Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также: