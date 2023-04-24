3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизывать

Идеальное блюдо ризотто, которое обожают во всем мире можно приготовить дома. Всего 3 секрета, которые должна знать любая хозяйка помогут приготовить идеальный ризотто.
Чтобы ризотто получился, как в Италии, нужно готовить его в идеальной сковороде с высокими стенками или кастрюле из нержавейки.
Рис для ризотто выбирайте первых сортов. Он должен быть однородный. Рис нужно готовить правильно. Его нужно изначально вымочить в горячей воде и только потом готовить.
Ну и основной секрет заключается в тертом пармезане, взбитом с куриным яйцом.
Вкуснейший ризотто - самый простой рецепт
Вам понадобится:
- Рис (Арборио) - 300 гр
- Лук - 1 шт
- Овощной бульон - 700 мл
- Вино сухое белое - 1 стакан
- Пармезан - 120 гр
- Сливки 20% - 120 мл
- Сливочный сыр - 100 гр
- Яйцо - 1 шт
- Сливочное масло
- Оливковое масло
Лук почистить, порезать мелко и обжарить на сливочном и оливковом масле.
Рис хорошо промыть, залить на 5 минут кипятком. Далее добавить в сковороду.
Помешивать 1 минуту рис с луком.
Вливаем вино, когда полностью выпариться добавляем бульон.
Отделите белок от желтка.
Пармезан мелко натрите или измельчите в блендере.
Смешать желток и пармезан.
Добавляем в ризотто и хорошо перемешиваем.
В кастрюле смешайте сливки и мягкий сыр. Можно Филедельфия. Сделайте сырный соус.
Разложить ризотто по тарелкам и перед подачей поливаем сырным соусом и добавляем кусочки пармезана.
Если есть трюфель, мелко натереть и добавить к ризотто с сыром.
Смотрите также видео ТСН - рецепт ризотто от Евгения Клопотенко.
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