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3 простых секрета, которые никто не знал: рецепт вкуснейшего ризотто, аж тарелку будут облизывать

Мария Тупик
24 апреля 2023, 16:06 обновлено 24 апреля, 16:19
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Готовим идеальный итальянский ризотто за 20 минут. Простой рецепт заключается в 3 секретах.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Итальянская
Ризотто с сыром рецепт
Ризотто с сыром рецепт / instagram/metelchef, instagram/sergeydushkov

Идеальное блюдо ризотто, которое обожают во всем мире можно приготовить дома. Всего 3 секрета, которые должна знать любая хозяйка помогут приготовить идеальный ризотто.

Чтобы ризотто получился, как в Италии, нужно готовить его в идеальной сковороде с высокими стенками или кастрюле из нержавейки.

Рис для ризотто выбирайте первых сортов. Он должен быть однородный. Рис нужно готовить правильно. Его нужно изначально вымочить в горячей воде и только потом готовить.

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Ну и основной секрет заключается в тертом пармезане, взбитом с куриным яйцом.

Вкуснейший ризотто - самый простой рецепт

Вам понадобится:

  • Рис (Арборио) - 300 гр
  • Лук - 1 шт
  • Овощной бульон - 700 мл
  • Вино сухое белое - 1 стакан
  • Пармезан - 120 гр
  • Сливки 20% - 120 мл
  • Сливочный сыр - 100 гр
  • Яйцо - 1 шт
  • Сливочное масло
  • Оливковое масло

Лук почистить, порезать мелко и обжарить на сливочном и оливковом масле.

Рис хорошо промыть, залить на 5 минут кипятком. Далее добавить в сковороду.

Помешивать 1 минуту рис с луком.

как готовить ризотто
Как готовить ризотто / скриншот youtube

Вливаем вино, когда полностью выпариться добавляем бульон.

Отделите белок от желтка.

Пармезан мелко натрите или измельчите в блендере.

Когда добавлять вино в ризотто рецепт
Когда добавлять вино в ризотто рецепт / скриншот youtube

Смешать желток и пармезан.

Добавляем в ризотто и хорошо перемешиваем.

В кастрюле смешайте сливки и мягкий сыр. Можно Филедельфия. Сделайте сырный соус.

Простой рецепт ризотто с сыром
Простой рецепт ризотто с сыром / скриншот youtube

Разложить ризотто по тарелкам и перед подачей поливаем сырным соусом и добавляем кусочки пармезана.

Если есть трюфель, мелко натереть и добавить к ризотто с сыром.

Ризотто с сыром за 20 минут рецепт
Ризотто с сыром за 20 минут рецепт / скриншот с youtube

Смотрите также видео ТСН - рецепт ризотто от Евгения Клопотенко.

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