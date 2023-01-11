Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 год

В Украине основной традицией на Старый Новый год 2023 было готовить вареники. В каждый вареник добавляли необычный сюрприз, который символизировал будущий год для каждого члена семьи.
Обычно на Щедрый вечер готовили вареники с картошкой, грибами, вишней и мясом.
Вареники должны быть пышными. а начинка сочной.
Что означает "сюрприз" в варенике на Старый Новый год
- Вишня – к удаче
- Гречка – ждать большой прибыли
- Грибы – будет счастливый год
- Деньги или монета - к крупному финансовому достатку
- Капуста – к деньгам
- Картошка – к удачной карьере
- Мясо – к благополучию
- Нитка с узлом - к несчастливому году
- Черная нитка - к дальней дороге
- Красная нитка - к любви и свадьбе
- Черный перец - к большим переменам
- Сахар и рис - к большому достатку в доме
- Пшено - к хлопотам
- Соль - к ссорам и неудачам
- Укроп и и орехи - к здоровью
Вареники на Старый Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 300-400 гр
- Вода теплая - 200 мл
- Масло растительное
- Соль
- Картошка
- Грибы
- Лук
Муку советуем просеять дважды, добавить соль и перемешать.
Сделать небольшое углубление и влить теплую воду.
Замешивать эластичное тесто на вареники около 10 минут.
Картошку помыть, почистить и отварить. Сделать картофельное пюре.
Лук и грибы обжарит до золотистого цвета, посолить и поперчить.
Добавить грибы с луком к пюре и перемешать начинку на вареники.
Тесто на вареники тонко раскатать, вырезать кружочки и переложить начинку.
В каждый вареники положить"сюрприз" и хорошо защепить края.
Варить вареники в воде с лавровым листом 5 минут.
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