Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 год

Как правильно готовить вареники с сюрпризом на Старый Новый год 2023, простой рецепт.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Украинская

Вареники на Новый год рецепт / goodfon.ru

В Украине основной традицией на Старый Новый год 2023 было готовить вареники. В каждый вареник добавляли необычный сюрприз, который символизировал будущий год для каждого члена семьи.

Обычно на Щедрый вечер готовили вареники с картошкой, грибами, вишней и мясом.

Вареники должны быть пышными. а начинка сочной.

Что означает "сюрприз" в варенике на Старый Новый год

Вишня – к удаче

Гречка – ждать большой прибыли

Грибы – будет счастливый год

Деньги или монета - к крупному финансовому достатку

Капуста – к деньгам

Картошка – к удачной карьере

Мясо – к благополучию

Нитка с узлом - к несчастливому году

Черная нитка - к дальней дороге

Красная нитка - к любви и свадьбе

Черный перец - к большим переменам

Сахар и рис - к большому достатку в доме

Пшено - к хлопотам

Соль - к ссорам и неудачам

Укроп и и орехи - к здоровью

Вареники на Старый Новый год - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 300-400 гр

Вода теплая - 200 мл

Масло растительное

Соль

Картошка

Грибы

Лук

Муку советуем просеять дважды, добавить соль и перемешать.

Сделать небольшое углубление и влить теплую воду.

Замешивать эластичное тесто на вареники около 10 минут.

Картошку помыть, почистить и отварить. Сделать картофельное пюре.

Лук и грибы обжарит до золотистого цвета, посолить и поперчить.

Добавить грибы с луком к пюре и перемешать начинку на вареники.

Тесто на вареники тонко раскатать, вырезать кружочки и переложить начинку.

В каждый вареники положить"сюрприз" и хорошо защепить края.

Варить вареники в воде с лавровым листом 5 минут.

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