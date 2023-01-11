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Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 год

11 января 2023, 16:45
Как правильно готовить вареники с сюрпризом на Старый Новый год 2023, простой рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
Вареники на Новый год рецепт
Вареники на Новый год рецепт / goodfon.ru

В Украине основной традицией на Старый Новый год 2023 было готовить вареники. В каждый вареник добавляли необычный сюрприз, который символизировал будущий год для каждого члена семьи.

Обычно на Щедрый вечер готовили вареники с картошкой, грибами, вишней и мясом.

Вареники должны быть пышными. а начинка сочной.

Что означает "сюрприз" в варенике на Старый Новый год

  • Вишня – к удаче
  • Гречка – ждать большой прибыли
  • Грибы – будет счастливый год
  • Деньги или монета - к крупному финансовому достатку
  • Капуста – к деньгам
  • Картошка – к удачной карьере
  • Мясо – к благополучию
  • Нитка с узлом - к несчастливому году
  • Черная нитка - к дальней дороге
  • Красная нитка - к любви и свадьбе
  • Черный перец - к большим переменам
  • Сахар и рис - к большому достатку в доме
  • Пшено - к хлопотам
  • Соль - к ссорам и неудачам
  • Укроп и и орехи - к здоровью

Вареники на Старый Новый год - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 300-400 гр
  • Вода теплая - 200 мл
  • Масло растительное
  • Соль
  • Картошка
  • Грибы
  • Лук

Муку советуем просеять дважды, добавить соль и перемешать.

Сделать небольшое углубление и влить теплую воду.

Замешивать эластичное тесто на вареники около 10 минут.

Картошку помыть, почистить и отварить. Сделать картофельное пюре.

Лук и грибы обжарит до золотистого цвета, посолить и поперчить.

Добавить грибы с луком к пюре и перемешать начинку на вареники.

Тесто на вареники тонко раскатать, вырезать кружочки и переложить начинку.

В каждый вареники положить"сюрприз" и хорошо защепить края.

Варить вареники в воде с лавровым листом 5 минут.

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