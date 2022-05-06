Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкой

Превосходно хрустящие трубочки из лаваша с курицей и сыром.
Гости на пороге, но вы не знаете что приготовить? Тогда такой простой и очень вкусный рецепт для вас.
Готовим невероятно вкусные трубочки из лаваша с куриным филе и сыром. Такой рецепт очень простой и понравится всем.
Трубочки из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Куриное филе - 2 шт
- Сыр твердый - 150 гр
- Сметана
- Мед
- Яйцо
- Панировочные сухари
Куриное филе вымыть, просушить и нарезать тонкими кусочками.
Смешать сметану, мед, соль и добавить к куриному филе.
Лаваш нарезать на длинные кусочки, разложить куриное филе.
Натереть сыр и посыпать мясо.
Аккуратно свернуть лаваш с курицей и сыром в трубочку.
Взбить 1 яйцо, окунуть каждую трубочку и затем обвалять в сухарях.
Разогреть духовку до 180 градусов.
На противень выложить трубочки из лаваша и запекать в духовке до золотистого цвета, примерно 15 минут.
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Автор: Маша Тупченко