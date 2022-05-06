Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкой

Трубочки из лаваша / ua.depositphotos.com

Гости на пороге, но вы не знаете что приготовить? Тогда такой простой и очень вкусный рецепт для вас.

Готовим невероятно вкусные трубочки из лаваша с куриным филе и сыром. Такой рецепт очень простой и понравится всем.

Трубочки из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Куриное филе - 2 шт

Сыр твердый - 150 гр

Сметана

Мед

Яйцо

Панировочные сухари

Куриное филе вымыть, просушить и нарезать тонкими кусочками.

Смешать сметану, мед, соль и добавить к куриному филе.

Лаваш нарезать на длинные кусочки, разложить куриное филе.

Натереть сыр и посыпать мясо.

Аккуратно свернуть лаваш с курицей и сыром в трубочку.

Взбить 1 яйцо, окунуть каждую трубочку и затем обвалять в сухарях.

Разогреть духовку до 180 градусов.

На противень выложить трубочки из лаваша и запекать в духовке до золотистого цвета, примерно 15 минут.

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