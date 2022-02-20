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Вкуснее не придумаешь: простой пирог к чаю за 15 минут

20 февраля 2022, 16:19

Восхитительно нежный пирог с кислой начинкой удивит ваших гостей.

пирог
Пирог с апельсином рецепт / ua.depositphotos.com

Воскресное чаепитие может стать вкуснее благодаря уникальному рецепту простого пирога. Чтобы ваши гости были в восторге, предлагаем узнать рецепт выпечки с апельсином.

Вкуснее пирога с апельсином вы точно не пробовали. Всего несколько минут вашего времени и превосходное угощение к чаю готово.

Пирог с апельсином к чаю - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 200 грамм
  • Яйца - 3 штуки
  • Сметана или греческий йогурт - 3 столовые ложки
  • Разрыхлитель - 1 пакетик
  • Сахар - 4 столовые ложки
  • Черный шоколад - 200 грамм
  • Апельсин 2 штуки или мандарин

Апельсин или мандарин почистить и порезать дольки на кусочки.

Яйца вымыть и разбить в чашу от кухонного комбайна, взбить с сахаром.

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Далее добавляем сметану или греческий йогурт, и продолжаем взбивать на средней скорости.

Муку просеять сразу с разрыхлителем и добавлять порциями в яичную смесь для пирога с апельсином.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, добавить кусочки апельсина и залить тестом.

Поставить в микроволновую печь и выпекать пирог с апельсином 10 минут на режиме Выпечка.

Натереть на мелкой терке черный шоколад и посыпать пирог.

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