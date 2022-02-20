Вкуснее не придумаешь: простой пирог к чаю за 15 минут

Восхитительно нежный пирог с кислой начинкой удивит ваших гостей.
Воскресное чаепитие может стать вкуснее благодаря уникальному рецепту простого пирога. Чтобы ваши гости были в восторге, предлагаем узнать рецепт выпечки с апельсином.
Вкуснее пирога с апельсином вы точно не пробовали. Всего несколько минут вашего времени и превосходное угощение к чаю готово.
Пирог с апельсином к чаю - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 200 грамм
- Яйца - 3 штуки
- Сметана или греческий йогурт - 3 столовые ложки
- Разрыхлитель - 1 пакетик
- Сахар - 4 столовые ложки
- Черный шоколад - 200 грамм
- Апельсин 2 штуки или мандарин
Апельсин или мандарин почистить и порезать дольки на кусочки.
Яйца вымыть и разбить в чашу от кухонного комбайна, взбить с сахаром.
Далее добавляем сметану или греческий йогурт, и продолжаем взбивать на средней скорости.
Муку просеять сразу с разрыхлителем и добавлять порциями в яичную смесь для пирога с апельсином.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом, добавить кусочки апельсина и залить тестом.
Поставить в микроволновую печь и выпекать пирог с апельсином 10 минут на режиме Выпечка.
Натереть на мелкой терке черный шоколад и посыпать пирог.
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