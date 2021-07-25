Вкуснейшая закуска из лаваша: самый простой рецепт

Этот рецепт закуски из лаваша точно понравиться вам и вашим гостям.
Закуски из лаваша отлично подходят к праздничному столу, и это вполне закономерно, ведь готовить их крайне легко, временные затраты минимальны, а самое главное – они получаются очень аппетитными и предлагают большое разнообразие вариаций начинки.
Этот рецепт закуски из лаваша точно понравиться вам и вашим гостям.
Рулетики из лаваша - рецепт
- Армянский лаваш – 1 шт.
- Мягкий плавленый сыр – 200 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Крабовые палочки – 100 г
- Зелень укропа – 0, 5 п.
- Масло подсолнечное – 3 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Мука пшеничная – 1 ч. л.
Берем лист армянского лаваша, крабовые палочки, мягкий плавленый сыр, зелень укропа, яйца, муку, масло подсолнечное и чеснок.
Крабовые палочки мелко нарезаем.
Дольки чеснока измельчаем. Сыр выкладываем в миску и добавляем к нему чеснок. Массу хорошо перемешиваем.
Зелень укропа измельчаем. Лаваш разрезаем на 4 равных прямоугольника (складываем пополам, разрезаем, а затем каждую половинку снова складываем и разрезаем).
На один пласт намазываем плавленый сыр. Сыр посыпаем зеленью укропа. Сверху покрываем крабовыми палочками, пишет smak.ua.
Палочки закрываем вторым пластом лаваша. Повторяем заполнение начинкой на втором и третьем пластах.
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Окончательно закрываем четвертым пластом и прижимаем. Острым ножом разрезаем полученный брикет на небольшие кусочки.
К яйцам добавляем муку. Массу слегка взбиваем.
Получившиеся кусочки обильно обмакиваем в яичную массу и обжариваем на масле с двух сторон до румяности.