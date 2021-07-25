Вкуснейшая закуска из лаваша: самый простой рецепт

Самая вкусная закуска из лаваша / goodfon

Закуски из лаваша отлично подходят к праздничному столу, и это вполне закономерно, ведь готовить их крайне легко, временные затраты минимальны, а самое главное – они получаются очень аппетитными и предлагают большое разнообразие вариаций начинки.

Этот рецепт закуски из лаваша точно понравиться вам и вашим гостям.

Рулетики из лаваша - рецепт

Армянский лаваш – 1 шт.

Мягкий плавленый сыр – 200 г

Чеснок – 3 зубчика

Крабовые палочки – 100 г

Зелень укропа – 0, 5 п.

Масло подсолнечное – 3 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Мука пшеничная – 1 ч. л.

Берем лист армянского лаваша, крабовые палочки, мягкий плавленый сыр, зелень укропа, яйца, муку, масло подсолнечное и чеснок.

Крабовые палочки мелко нарезаем.

Дольки чеснока измельчаем. Сыр выкладываем в миску и добавляем к нему чеснок. Массу хорошо перемешиваем.

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Зелень укропа измельчаем. Лаваш разрезаем на 4 равных прямоугольника (складываем пополам, разрезаем, а затем каждую половинку снова складываем и разрезаем).

На один пласт намазываем плавленый сыр. Сыр посыпаем зеленью укропа. Сверху покрываем крабовыми палочками, пишет smak.ua.

Палочки закрываем вторым пластом лаваша. Повторяем заполнение начинкой на втором и третьем пластах.

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Окончательно закрываем четвертым пластом и прижимаем. Острым ножом разрезаем полученный брикет на небольшие кусочки.

К яйцам добавляем муку. Массу слегка взбиваем.

Получившиеся кусочки обильно обмакиваем в яичную массу и обжариваем на масле с двух сторон до румяности.