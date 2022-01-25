Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минут

Самые вкусные блинчики на Масленицу 2022 станут идеальными на вашем праздничном столе.
Масленица 2022 - один из самых вкусный и любимый праздник многих. В этот период хозяйки всегда готовят блинчики с разной начинкой и приглашают в дом гостей.
Рецептов идеальных блинов много, а вот начинки всегда стоит придумывать разные.
Мы расскажем вам идеальный и очень просто рецепт блинчиков с фаршмаком.
Уверенны, этот оригинальный рецепт понравится вашим близким.
Блины на Масленицу с фаршмаком - рецепт
Вам понадобится:
- Селедка филе - 2 штуки
- Яйца - 2 штуки
- Яблоко кисло-сладкое - 1 штука
- Лук - 1 штука
- Сахар
- Сливочное масло - 80 грамм
Селедку советуем брать уже кусочками филе, чтобы долго ее не чистить, и порезать на небольшие кубики.
Яйца отварить и натереть на крупной терке.
Лук почистить и мелко порезать.
Яблоко помыть, очистить кожуру и порезать на кубики.
Сливочное масло взбить блендером или натереть на терке.
Селедку, лук, яблоко, сливочное масло, яйца соединить и хорошо перемешать.
Отправить в холодильник на 20 минут.
Взбить фаршмак блендером и начиняем блинчики.
Фаршмаком стоит обильно смазать блинчики и завернуть в красивый мешочек.
Можно верхушку завязать зеленым луком.
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