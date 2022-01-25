Вкуснейшие блины с идеальной начинкой на Масленицу 2022: готовить всего 15 минут

Блинчики на Масленицу рецепт / ua.depositphotos.com

Масленица 2022 - один из самых вкусный и любимый праздник многих. В этот период хозяйки всегда готовят блинчики с разной начинкой и приглашают в дом гостей.

Рецептов идеальных блинов много, а вот начинки всегда стоит придумывать разные.

Мы расскажем вам идеальный и очень просто рецепт блинчиков с фаршмаком.

Уверенны, этот оригинальный рецепт понравится вашим близким.

Блины на Масленицу с фаршмаком - рецепт

Вам понадобится:

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Селедка филе - 2 штуки

Яйца - 2 штуки

Яблоко кисло-сладкое - 1 штука

Лук - 1 штука

Сахар

Сливочное масло - 80 грамм

Селедку советуем брать уже кусочками филе, чтобы долго ее не чистить, и порезать на небольшие кубики.

Яйца отварить и натереть на крупной терке.

Лук почистить и мелко порезать.

Яблоко помыть, очистить кожуру и порезать на кубики.

Сливочное масло взбить блендером или натереть на терке.

Селедку, лук, яблоко, сливочное масло, яйца соединить и хорошо перемешать.

Отправить в холодильник на 20 минут.

Взбить фаршмак блендером и начиняем блинчики.

Фаршмаком стоит обильно смазать блинчики и завернуть в красивый мешочек.

Можно верхушку завязать зеленым луком.

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