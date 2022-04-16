Вкуснейший хлеб без выпечки на Пасху 2022 с секретной начинкой: удивительно простой рецепт

На Пасху 24 апреля обязательно нужно приготовить этот хлеб, чтобы привлечь удачу и достаток в дом.
Пасха 2022 отмечается 24 апреля. К этому дню хозяйки готовят вкусные угощения и накрывают пышные столы.
Поскольку в Великий пост нельзя есть многие продукты, женщины старались приготовить разнообразные блюда.
Хлеб - это символ достатка в доме, который обязательно должен стоять на праздничном пасхальном столе.
Как приготовить хлеб с секретной начинкой, смотрите наш рецепт.
Превосходно вкусный хлеб на Пасху - рецепт
Вам понадобится:
- Батон или кирпичик - 1 штука
- Плавленый сырок - 2 штуки
- Сливочный сыр
- Сливки 20% - 150 мл
- Яйца - 4 штуки
- Помидор
- Огурец
Яйца помыть и отварить минимум 12 минут.
Огурец и помидор порезать небольшими кубиками.
Плавленый сырок натереть на мелкой терке.
Сливки должны быть охлажденными, добавить к плавленному сырку и овощам.
Посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Желательно брать для фаршированного хлеба на Пасху кирпичик, тогда получится идеальной формы хлеб.
Срезаем верхушку хлеба и достаем мякиш.
Яйца очистить и положить в середину, затем сливочной массой все залить.
Закрываем верхушку хлеба и убираем в холодильник на 4 часа.
Невероятно вкусный фаршированный хлеб на пасху порезать на кусочки и раздать каждому из членов семьи.
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