Вкуснейший хлеб без выпечки на Пасху 2022 с секретной начинкой: удивительно простой рецепт

Хлеб на Пасху 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Пасха 2022 отмечается 24 апреля. К этому дню хозяйки готовят вкусные угощения и накрывают пышные столы.

Поскольку в Великий пост нельзя есть многие продукты, женщины старались приготовить разнообразные блюда.

Хлеб - это символ достатка в доме, который обязательно должен стоять на праздничном пасхальном столе.

Как приготовить хлеб с секретной начинкой, смотрите наш рецепт.

Превосходно вкусный хлеб на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

Батон или кирпичик - 1 штука

Плавленый сырок - 2 штуки

Сливочный сыр

Сливки 20% - 150 мл

Яйца - 4 штуки

Помидор

Огурец

Яйца помыть и отварить минимум 12 минут.

Огурец и помидор порезать небольшими кубиками.

Плавленый сырок натереть на мелкой терке.

Сливки должны быть охлажденными, добавить к плавленному сырку и овощам.

Посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

Желательно брать для фаршированного хлеба на Пасху кирпичик, тогда получится идеальной формы хлеб.

Срезаем верхушку хлеба и достаем мякиш.

Яйца очистить и положить в середину, затем сливочной массой все залить.

Закрываем верхушку хлеба и убираем в холодильник на 4 часа.

Невероятно вкусный фаршированный хлеб на пасху порезать на кусочки и раздать каждому из членов семьи.

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