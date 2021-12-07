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Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

7 декабря 2021, 14:02

Этот невероятно простой рецепт сделает ваш печеночный торт нежным и вкусным.

Вкусный печеночный торт на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 вот-вот уже наступит, а меню и рецепты мы составляем заранее. Какой праздник без вкуснейшего настоящего печеночного торта.

Чтобы значительно сохранить ваше время на приготовление простого печеночного торта, мы приготовили для вас удивительно быстрый рецепт.

Нежный печеночный торт на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Печень - говядина, курица или свинина - 500 грамм
  • Молоко - 200 мл
  • Мука - 4 столовые ложки
  • Яйца - средние 3 штуки
  • Морковка и лук - по 2 штуки
  • Майонез
  • Соль, перец - по вкусу
  • Уроп и петркушка
  • Гранат

Печень хорошо вымыть и отправить в мясорубку или блендер.

В полученную смесь добавляем яйца, желательно не холодные. Далее 4 ложки муки и по желанию посолить.

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Хорошо перемешиваем наше тесто на печеночный торт. Теплое молоко аккуратно вливаем в тесто и сразу все перемешиваем венчиком.

Сковороду для блинчиков хорошо разогреваем, добавляем немного масла и жарим печеночные блинчики по 2 минуты с каждой стороны.

В это время мелко шинкуем лук, моем и чистим морковь, натираем на крупной терке и обжариваем лук с морковью.

Собираем печеночный торт. Для этого берем красивую круглую тарелку для подачи, выкладываем первый блинчик, смазываем домашним майонезом, далее второй блинчик и наверх лук с морковью.

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Далее третий слой, и каждый блинчик смазываем майонезом, чередуя с морковкой и луком.

Майонез можно заменить сметаной или греческим йогуртом, на ваш вкус.

Готовый печеночный торт смазываем обильно соусом по бокам и украшаем зеленью. Разделяем гранат и украшаем гроздьями. Это самый просто рецепт классического печеночного торта.

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