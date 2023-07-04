Вкуснятина нереальная: такой салат по-корейски из кабачков разметают моментально - рецепт

Кабачки по-корейски, как на рынке. Удивительный рецепт салата из кабачков, который уплетают моментально.

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Самый вкусный салат из кабачков рецепт / Коллаж Главред, фото youtube

Самая вкусная закуска на стол - кабачки по-корейски. Этот салат настолько вкусный, что все ваши гости останутся в полном восторге.

Готовить кабачки по-корейски просто, но оторваться от такого салата уже невозможно.

Самый простой и вкусный рецепт кабачки по по-корейски

Вам понадобится:

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Кабачки молодые - 4 шт среднего размера

Морковка - 2 шт

Чеснок - 3 зубчика

Соль - 1 чайная ложка

Сахар - 2 чайные ложки

Перец молотый

Острый перец - по вкусу

Растительное масло

Уксус 9% - 2 ч.л.

Кабачки хорошо помыть, если молодые плоды, то чистить не нужно.

Натереть кабачки на терке для корейской морковки.

Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить к кабачкам.

Морковку помыть, почистить, и натереть на терке.

Смешать кабачки, морковку и чеснок. Переложить все в лоточек для продуктов.

Добавить соль, сахар, черный перец и специи по вкусу.

Перемешивать специи не нужно.

50 мл растительного масла разогреть хорошо на сковороде, обязательно влить масло на специи. Только тогда масло и специи придадут невероятный аромат кабачкам по-корейски.

Кабачки по-корейски пальчики оближешь рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот

Накрыть крышкой лоточек, немного струсить. Далее все хорошо перемешать и отправить в холодильник.

Через 4 часа вкуснейший салат из кабачков готов.

Также кабачки по-корейски можно готовить и на зиму. В чистые банки переложить готовый салат и хорошо закатать.

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