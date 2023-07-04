Вкуснятина нереальная: такой салат по-корейски из кабачков разметают моментально - рецепт

Самая вкусная закуска на стол - кабачки по-корейски. Этот салат настолько вкусный, что все ваши гости останутся в полном восторге.
Готовить кабачки по-корейски просто, но оторваться от такого салата уже невозможно.
Самый простой и вкусный рецепт кабачки по по-корейски
Вам понадобится:
- Кабачки молодые - 4 шт среднего размера
- Морковка - 2 шт
- Чеснок - 3 зубчика
- Соль - 1 чайная ложка
- Сахар - 2 чайные ложки
- Перец молотый
- Острый перец - по вкусу
- Растительное масло
- Уксус 9% - 2 ч.л.
Кабачки хорошо помыть, если молодые плоды, то чистить не нужно.
Натереть кабачки на терке для корейской морковки.
Чеснок почистить, измельчить в блендере и добавить к кабачкам.
Морковку помыть, почистить, и натереть на терке.
Смешать кабачки, морковку и чеснок. Переложить все в лоточек для продуктов.
Добавить соль, сахар, черный перец и специи по вкусу.
Перемешивать специи не нужно.
50 мл растительного масла разогреть хорошо на сковороде, обязательно влить масло на специи. Только тогда масло и специи придадут невероятный аромат кабачкам по-корейски.
Накрыть крышкой лоточек, немного струсить. Далее все хорошо перемешать и отправить в холодильник.
Через 4 часа вкуснейший салат из кабачков готов.
Также кабачки по-корейски можно готовить и на зиму. В чистые банки переложить готовый салат и хорошо закатать.
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