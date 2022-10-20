Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минут

Как приготовить кус-кус с овощами дома. Вкусный и быстрый рецепт для всей семьи.
В Украине сложилась катастрофическая ситуация с электроснабжением. Российские оккупанты продолжают бомбить важную инфраструктуру Украины, и власти предупреждают о частых отключениях света.
Главред решил рассказать вкусный и быстрый рецепт ужина, который можно приготовить за пару минут без света в доме.
Превосходная каша кус-кус будет настоящим помощником каждой хозяйки. Если в вашем доме есть газовая плита, это гораздо упростит приготовление.
Также можно приобрести переносную газовую плитку.
Вкуснейший кус-кус с овощами - рецепт
Вам понадобится:
- Кус-кус - 1 пакетик или 100 гр
- Перец болгарский
- Вяленые помидор
- Кукуруза
- Зелень
- Соль
Кус-кус готовить очень просто. Если у вас каша в пакетике, то можно запарить ее в кастрюле. Наберите небольшое количество воды и залейте пакетик в кастрюле. Варить кус-кус 1 минуту.
Чтобы каша вышла рассыпчатой, оставьте в теплой воде на пару минут.
Разрежьте пакетик с кус-кус и добавьте сливочное масло.
Также кус-кус можно запарить в обычной глубокой тарелке. Для этого понадобиться кипяток. 1:1 заливаем кашу кипятком и накрываем крышкой на 2 минуты.
В кус-кус добавляем вяленые помидоры, кукурузу, болгарский перец, соль и хорошо перемешиваем.
Кус-кус получается очень вкусным, если заправить его оливковым маслом.
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