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Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецепта

8 августа 2022, 14:35

Выпечка на Медовый спас с маком для освещения в церкви.

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Что приготовить на Медовый спас рецепт / ua.depositphotos.com

Медовый спас 2022 или Маковея всегда отмечают в последний месяц лета. В этот день хозяйки несут вкусную выпечку с медом и маком в церковь и освещают мед.

Сегодня мы расскажем два простых, но очень вкусных рецепта маковых булочек, которые разлетаются с тарелок.

На Медовый спас готовят традиционные шулики, булочки с маком, маковый рулет или хлеб с добавление мака.

Готовимся к Маковею правильно и накрываем вкусный праздничный стол.

Рулет с маком - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 320 гр
  • Творог домашний - 150 гр
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка
  • Масло сливочное - 50 гр
  • Сахар - 100 гр
  • Мак
  • Молоко - 180 мл
  • Сахарная пудра

Мак пропарить и желательно размелить с помощью блендера, ступки или кофемолки.

Молоко вскипятить до образования небольшой пенки и сразу всыпать сахар.

Влить молоко в тарелку к маку и дать остыть.

Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить сахар 1 столовую ложку, щепотку соли и по желанию лимонную цедру.

Пока в комбайне замешивается тесто, натереть на мелкой терке 50 грамм сливочного масла.

В последнюю очередь добавляем в тесто на маковый рулет перетертый творог.

Добавить яйцо и замешать тесто руками.

Свернуть тесто в шарик, переложить в пакет и отправить в холодильник на 1 час.

Если любите орехи, можно немного измельчить их и добавить позже к тесту.

Тесто достаем, раскатываем и посыпаем орешками.

На тесто выложить всю маковую начинку, оставить только по пару сантиметров пустые края.

Аккуратно скрутить рулет с маком и посыпать верх орешками.

Духовку разогреть до 180 градусом, переложить рулет на противень и выпекать 45 минут до золотистого цвета.

Остужаем рулет и посыпаем сахарной пудрой.

Ароматные булочки с маком - рецепт

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Маковый рулет рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Тесто слоеное дрожжевое - 1 упаковка
  • Мак
  • Малоко - 100 мл
  • Сахар

Слоеное дрожжевое тесто можно купить в любом магазине.

Раскатать тесто и разделить на 4 ровные части.

Молоко с сахаром вскипятить и добавить мак, варить 5 минут.

В готовое тесто выкладываем всю начинку и аккуратно скручиваем небольшим рулетом.

Нарезаем на 4 булочки и выкладываем на противень.

Смазать булочки желтком и выпекать в духовке 25 минут при 200 градусах.

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