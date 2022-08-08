Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецепта

Что приготовить на Медовый спас рецепт / ua.depositphotos.com

Медовый спас 2022 или Маковея всегда отмечают в последний месяц лета. В этот день хозяйки несут вкусную выпечку с медом и маком в церковь и освещают мед.

Сегодня мы расскажем два простых, но очень вкусных рецепта маковых булочек, которые разлетаются с тарелок.

На Медовый спас готовят традиционные шулики, булочки с маком, маковый рулет или хлеб с добавление мака.

Готовимся к Маковею правильно и накрываем вкусный праздничный стол.

Рулет с маком - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 320 гр

Творог домашний - 150 гр

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Масло сливочное - 50 гр

Сахар - 100 гр

Мак

Молоко - 180 мл

Сахарная пудра

Мак пропарить и желательно размелить с помощью блендера, ступки или кофемолки.

Молоко вскипятить до образования небольшой пенки и сразу всыпать сахар.

Влить молоко в тарелку к маку и дать остыть.

Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить сахар 1 столовую ложку, щепотку соли и по желанию лимонную цедру.

Пока в комбайне замешивается тесто, натереть на мелкой терке 50 грамм сливочного масла.

В последнюю очередь добавляем в тесто на маковый рулет перетертый творог.

Добавить яйцо и замешать тесто руками.

Свернуть тесто в шарик, переложить в пакет и отправить в холодильник на 1 час.

Если любите орехи, можно немного измельчить их и добавить позже к тесту.

Тесто достаем, раскатываем и посыпаем орешками.

На тесто выложить всю маковую начинку, оставить только по пару сантиметров пустые края.

Аккуратно скрутить рулет с маком и посыпать верх орешками.

Духовку разогреть до 180 градусом, переложить рулет на противень и выпекать 45 минут до золотистого цвета.

Остужаем рулет и посыпаем сахарной пудрой.

Ароматные булочки с маком - рецепт

Маковый рулет рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Тесто слоеное дрожжевое - 1 упаковка

Мак

Малоко - 100 мл

Сахар

Слоеное дрожжевое тесто можно купить в любом магазине.

Раскатать тесто и разделить на 4 ровные части.

Молоко с сахаром вскипятить и добавить мак, варить 5 минут.

В готовое тесто выкладываем всю начинку и аккуратно скручиваем небольшим рулетом.

Нарезаем на 4 булочки и выкладываем на противень.

Смазать булочки желтком и выпекать в духовке 25 минут при 200 градусах.

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