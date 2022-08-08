Восхитительные булочки и рулет с маком на Медовый спас 2022: 2 самых быстрых рецепта

Выпечка на Медовый спас с маком для освещения в церкви.
Медовый спас 2022 или Маковея всегда отмечают в последний месяц лета. В этот день хозяйки несут вкусную выпечку с медом и маком в церковь и освещают мед.
Сегодня мы расскажем два простых, но очень вкусных рецепта маковых булочек, которые разлетаются с тарелок.
На Медовый спас готовят традиционные шулики, булочки с маком, маковый рулет или хлеб с добавление мака.
Готовимся к Маковею правильно и накрываем вкусный праздничный стол.
Рулет с маком - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 320 гр
- Творог домашний - 150 гр
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
- Масло сливочное - 50 гр
- Сахар - 100 гр
- Мак
- Молоко - 180 мл
- Сахарная пудра
Мак пропарить и желательно размелить с помощью блендера, ступки или кофемолки.
Молоко вскипятить до образования небольшой пенки и сразу всыпать сахар.
Влить молоко в тарелку к маку и дать остыть.
Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить сахар 1 столовую ложку, щепотку соли и по желанию лимонную цедру.
Пока в комбайне замешивается тесто, натереть на мелкой терке 50 грамм сливочного масла.
В последнюю очередь добавляем в тесто на маковый рулет перетертый творог.
Добавить яйцо и замешать тесто руками.
Свернуть тесто в шарик, переложить в пакет и отправить в холодильник на 1 час.
Если любите орехи, можно немного измельчить их и добавить позже к тесту.
Тесто достаем, раскатываем и посыпаем орешками.
На тесто выложить всю маковую начинку, оставить только по пару сантиметров пустые края.
Аккуратно скрутить рулет с маком и посыпать верх орешками.
Духовку разогреть до 180 градусом, переложить рулет на противень и выпекать 45 минут до золотистого цвета.
Остужаем рулет и посыпаем сахарной пудрой.
Ароматные булочки с маком - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто слоеное дрожжевое - 1 упаковка
- Мак
- Малоко - 100 мл
- Сахар
Слоеное дрожжевое тесто можно купить в любом магазине.
Раскатать тесто и разделить на 4 ровные части.
Молоко с сахаром вскипятить и добавить мак, варить 5 минут.
В готовое тесто выкладываем всю начинку и аккуратно скручиваем небольшим рулетом.
Нарезаем на 4 булочки и выкладываем на противень.
Смазать булочки желтком и выпекать в духовке 25 минут при 200 градусах.
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