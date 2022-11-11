Все ахнут от восторга: рецепт быстрого рулета на Новый год 2023

Рецепт на Новый год 2023 рулет сырный / goodfon.ru

Готовим вкуснейшие блюда с сыром на Новый год 2023. Необыкновенно вкусный рулет с плавленным сыром, грибочками и курицей.

Быстрое и вкусное блюдо станет замечательной закуской. Рулет готовить очень просто, но вы получите массу восторженных комментариев от родных и просьбу приготовить еще.

Сырный рулет на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Куриное филе - 1 шт

Сыр Голландский - 200 гр

Плавленый сыр - 2 кубика

Майонез - 3 столовые ложки

Грибы маринованные - 200 гр

На противень разложить пергаментную бумагу.

Сыр натереть на терке и разложить его на пергамент. Можно по вкусу добавить Пармезан.

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте противень с сыром на 2 минуты, чтобы он расплавился.

Филе отварное или копченое порезать мелкими кубиками.

Плавленый сыр натереть на терке, смешать с филе и майонезом.

Сыр аккуратно отделить от пергамента и распределить тонким шаром всю начинку.

Плотно заверните сырный рулет на Новый год 2023.

Маринованные грибы красиво порезать, зелень измельчить.

Красиво украсить рулет и отправить в холодильник.

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