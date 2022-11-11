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Все ахнут от восторга: рецепт быстрого рулета на Новый год 2023

11 ноября 2022, 17:32

Удивите всех рецептом рулета на Новый год 2023. Готовить супер просто и быстро.

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Рецепт на Новый год 2023 рулет сырный / goodfon.ru

Готовим вкуснейшие блюда с сыром на Новый год 2023. Необыкновенно вкусный рулет с плавленным сыром, грибочками и курицей.

Быстрое и вкусное блюдо станет замечательной закуской. Рулет готовить очень просто, но вы получите массу восторженных комментариев от родных и просьбу приготовить еще.

Сырный рулет на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 1 шт
  • Сыр Голландский - 200 гр
  • Плавленый сыр - 2 кубика
  • Майонез - 3 столовые ложки
  • Грибы маринованные - 200 гр

На противень разложить пергаментную бумагу.

Сыр натереть на терке и разложить его на пергамент. Можно по вкусу добавить Пармезан.

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте противень с сыром на 2 минуты, чтобы он расплавился.

Филе отварное или копченое порезать мелкими кубиками.

Плавленый сыр натереть на терке, смешать с филе и майонезом.

Сыр аккуратно отделить от пергамента и распределить тонким шаром всю начинку.

Плотно заверните сырный рулет на Новый год 2023.

Маринованные грибы красиво порезать, зелень измельчить.

Красиво украсить рулет и отправить в холодильник.

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