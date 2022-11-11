Все ахнут от восторга: рецепт быстрого рулета на Новый год 2023

Удивите всех рецептом рулета на Новый год 2023. Готовить супер просто и быстро.
Готовим вкуснейшие блюда с сыром на Новый год 2023. Необыкновенно вкусный рулет с плавленным сыром, грибочками и курицей.
Быстрое и вкусное блюдо станет замечательной закуской. Рулет готовить очень просто, но вы получите массу восторженных комментариев от родных и просьбу приготовить еще.
Сырный рулет на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 1 шт
- Сыр Голландский - 200 гр
- Плавленый сыр - 2 кубика
- Майонез - 3 столовые ложки
- Грибы маринованные - 200 гр
На противень разложить пергаментную бумагу.
Сыр натереть на терке и разложить его на пергамент. Можно по вкусу добавить Пармезан.
Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте противень с сыром на 2 минуты, чтобы он расплавился.
Филе отварное или копченое порезать мелкими кубиками.
Плавленый сыр натереть на терке, смешать с филе и майонезом.
Сыр аккуратно отделить от пергамента и распределить тонким шаром всю начинку.
Плотно заверните сырный рулет на Новый год 2023.
Маринованные грибы красиво порезать, зелень измельчить.
Красиво украсить рулет и отправить в холодильник.
Читайте также:
- Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минут
- Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюда
- В 10 раз вкуснее обычного салата: рецепт бомбической закуски за 15 минут