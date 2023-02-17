Зачем лавровый лист добавляют в чай: шикарный рецепт из СССР

Универсальный лавровый лист есть на каждой кухне, и у каждой хозяйки. Обычно лавровый лист добавляют в маринад, соления, суп или плов.
Сегодня Главред расскажет невероятный рецепт чая с лавровым листом.
В современном мире кажется диковатым слышать, что чай можно готовить с лавровым листом. Но еще в СССР готовили чайную заварку именно с этой находкой.
Чем полезен лавровый лист
В лавровом листе очень много эфирных масел. Он превосходно действует, как антисептиком.
Еще лавровый лист замечательный имеет противовоспалительный эффект.
Кроме того, лавровый лист способен быстро ускорить метаболизм.
Как заварить чай с лавровым листом - рецепт
Вам понадобится:
- Чай черный листовой
- Заварник
- Вода
- Лавровый лист - 1-2 шт
Лавровый лист промыть под проточной водой, полностью высушить и измельчить руками.
Смешать листья черного чая с лавровым листом.
В заварник предварительно налить кипяток и дать ему постоять, чтобы он стал теплым.
Воду полностью вылить, насыпать чай и лавровый лист, залить вновь все кипятком.
Чай заваривать минимум 10 минут.
Чай разлить по чашкам и обязательно разбавить кипятком.
Важно знать!
Медики утверждают, что чай с лавровым листом можно употреблять всем, но в небольшом количестве. Чай с добавкой "лаврушки" может вызвать головную боль, если выпить больше 2 кружек в день.
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