Зачем лавровый лист добавляют в чай: шикарный рецепт из СССР

Удивительный рецепт вкуснейшего черного чая с добавлением лаврового листа. Сколько заваривать чай и как правильно это делать.

Как правильно заваривать чай рецепт / ua.depositphotos.com

Универсальный лавровый лист есть на каждой кухне, и у каждой хозяйки. Обычно лавровый лист добавляют в маринад, соления, суп или плов.

Сегодня Главред расскажет невероятный рецепт чая с лавровым листом.

В современном мире кажется диковатым слышать, что чай можно готовить с лавровым листом. Но еще в СССР готовили чайную заварку именно с этой находкой.

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Чем полезен лавровый лист

В лавровом листе очень много эфирных масел. Он превосходно действует, как антисептиком.

Еще лавровый лист замечательный имеет противовоспалительный эффект.

Кроме того, лавровый лист способен быстро ускорить метаболизм.

Как заварить чай с лавровым листом - рецепт

Вам понадобится:

Чай черный листовой

Заварник

Вода

Лавровый лист - 1-2 шт

Лавровый лист промыть под проточной водой, полностью высушить и измельчить руками.

Смешать листья черного чая с лавровым листом.

В заварник предварительно налить кипяток и дать ему постоять, чтобы он стал теплым.

Воду полностью вылить, насыпать чай и лавровый лист, залить вновь все кипятком.

Чай заваривать минимум 10 минут.

Чай разлить по чашкам и обязательно разбавить кипятком.

Важно знать!

Медики утверждают, что чай с лавровым листом можно употреблять всем, но в небольшом количестве. Чай с добавкой "лаврушки" может вызвать головную боль, если выпить больше 2 кружек в день.

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