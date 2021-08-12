УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Заготовки на зиму: вкусная и сочная консервированная и маринованная морковка

12 августа 2021, 16:27

Такая морковь зимой будет радовать вас и ваших близких.

Маринованная морковка на зиму / 7dach.ru

Трудно представить каждую хозяйку, которая любит готовить вкусную еду, без морковки на кухне. Морковка - очень полезный овощ. В ней содержится невероятное количество витаминов, которые так нужны нашему организму.

Главред предлагает вам узнать несколько рецептов морковки на зиму, чтобы в холодную пору года у вас под рукой был кладезь всех летних витаминов.

Консервированная морковь на зиму

Вам понадобиться:

  • 3,5 кг моркови,
  • 50 г соли,
  • 50 г сахара,
  • 2 л воды,
  • 250 мл 6% уксуса.

Помойте хорошо и обсушите нашу морковь. Почистите и нарежьте на кружочки, если не любите кружочками, можно порезать соломкой.

Подготовьте воду и соль. На 1 литр воды 20 грамм соли. Бланшируйте морковь в подсоленной воде в течение 5 минут.

Реклама

Возьмите предварительно подготовленные стерилизованные банки и заполните их морковкой на зиму.

В кастрюле, где была морковь растворите сахар и соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус, вновь доведите до кипения и снимите с огня.

Залейте маринованную морковь на зиму и закатайте банки с морковкой на зиму.

Такую маринованную морковь можно подавать как закуску или вкусный гарнир. Хранить консервированную морковку в прохладном месте, можно в погребе.

Морковка на зиму для супа

Это один из самых простых способов сохранить вкус и все полезные свойства морковки на зиму для супа.

Достаточно вымыть и почистить корнеплоды, нарезать кольцами, кубиками, соломкой или натереть на крупной терке.

Подготовить контейнеры или пакеты для заготовок на зиму и отправить в морозильную камеру.

Зимой такую морковь легко использовать при приготовлении первых блюд, гарниров и любых салатов.

Маринованная морковь на зиму

Вам понадобиться:

  • Морковь - 2 кг
  • Черный горошек - 8 шт.
  • Гвоздика - 5 шт.
  • Лавровый лист - 1-2 шт.
  • Корица, чеснок или зелень

Для маринада (на 1 л воды):

  • Соль - 50 г
  • Сахар - 90 г
  • Уксусная эссенция - 1 ст. ложка

Подготовить морковку на зиму. Моем и чистим морковь. В это время готовим воду. Доводим до кипения подсаливаем и опускаем на 3-5 минут морковь на зиму.

После определенного времени достаем морковь и обязательно охлаждаем. Нарезаем на кубики, или кружочки, или звездочки, кому как больше нравиться. Уложить морковь в банки, залить горячим маринадом, стерилизовать 20-25 минут.

Заказать банки с морковкой на зиму и перевернуть на крышки, укутать до остывания.

Хранить маринованную морковку в прохладном месте.

морковка рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Катастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпамиКатастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпами В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапогиВ моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом "Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом Гороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки ЗодиакаГороскоп долгожителей: сколько в среднем живут знаки Зодиака

Последние новости

17:18

Еще одна девушка призналась, что Талашко заставил ее публично раздеться

17:15

Зеленский лидирует, Порошенко догоняет: свежие президентские и партийные рейтинги

17:07

Пятница 13: чем так страшна, приметы и что происходит в этот день Видео

16:58

Спортсменка Ольга Харлан готовиться выиграть Танці з зірками 2021

16:55

Украине грозит демографический кризис из-за трудовой миграции: число работающих и пенсионеров сравнялось

Реклама
16:38

Когда автомобиль – роскошь: на содержание машины в Украине нужно тратить 4 годовых зарплаты

16:27

Заготовки на зиму: вкусная и сочная консервированная и маринованная морковка Видео

15:56

"Привяжу себя цепью, голод объявлю": в Луцке хотят уволить сторожа, который работает лучше всех Видео

15:47

Когда Яблочный Спас 2021: традиции и обычаи, что нельзя делать в этот день, молитва

15:36

Шины на рельсах и разбитые окна: вандалы разгромили поезд Укрзализныци

15:33

Участницу шоу Панянка-селянка на ТЕТ жестоко зарезали в собственном доме

15:05

Танцор Дорофеевой после трепанации черепа лежит в стерильной запечатанной палате

14:47

"Русский – это наш язык, он возник в Украине": Арестович заявил об инициативе по языковому вопросу Видео

14:46

Украинцев предупредили о резком скачке цен на молоко: названы сроки подорожания Видео

14:17

В киевском метро поймали заблудившегося кота: он оказался кошкой

14:00

Саммит по возвращению Крыма в Украину: у Путина разразились угрозами в адрес участников мероприятия Видео

13:57

Гороскоп на сегодня 12 августа для всех знаков Зодиака: проблемы в личной жизни, зависть или успех Видео

13:57

Кравчук "выпадет" из переговоров в ТКГ до конца года: у Ермака назвали замену Видео

13:55

Сколько мяса и кому можно есть без вреда для здоровья - ответ медика

13:33

Обострение на Донбассе: у Кравчука связали атаку РФ со встречами Зеленского с Байденом и Меркель

Реклама
13:04

В Карпатах корова прыгнула в бассейн с детьми и искупалась

12:49

В Минспорта объяснили, почему на Олимпиаду вместо тренеров поехали чиновники Видео

12:34

"Большая стройка" стимулирует экономику и создает рабочие места – эксперт

12:09

Землю накрыли масштабные пожары, пять из шести континентов - в огне Видео

11:57

Жуткая трагедия в Египте: кобра выползла из коробки в багажнике и убила пятерых человек в авто

11:50

Капитан сборной Украины Андрей Пятов сравнил производство металла "Метинвеста" с голами в футболе

11:47

Невероятные деньги: украинцы задолжали за "коммуналку" более 66 миллиардов

11:42

Леся Никитюк надела трусики с откровенным вырезом по центру и свела с ума Сеть

11:14

Звездный телеведущий Комаров сравнил производство стали "Метинвеста" с подготовкой к путешествию

10:59

Героиня из Моя улюблена Страшко рассказала про травлю на работе, и чем это грозит психике

10:58

Объятия с россиянкой: Магучих ответила на хейт из-за скандала на Олимпиаде Видео

10:54

В Одесской области обещают награду в 20 млн за вакцинацию против COVID-19

10:50

Известный ресторатор Дмитрий Борисов сравнил производство металла "Метинвеста" с приготовлением борща

10:29

По Украине ударит невероятная по накалу жара: когда ждать +37 Видео

10:24

"Фото является традиционным": в федерации оправдали объятия Магучих с россиянкой на Олимпиаде Видео

10:22

У беременной Эшли Грэм грудь выпала из платья во время съемки

09:54

Продюсер украинских звезд рассказал об интимной связи с подопечными

09:51

Пенсионеры выпрыгнули из окна в Кривом Роге: супруги заранее планировали самоубийство

09:48

Российская сеть супермаркетов Mere открыла магазины в Украине

09:42

В Раде захотели заставить украинцев покупать сим-карты по паспортам: детали

Реклама
09:10

Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий

08:46

Копы против копов: на Киевщине полицейские устроили драку у служебного авто Видео

08:20

Коронавирус в Украине 12 августа: число новых диагнозов за сутки выросло почти до 1300 Видео

08:07

Американский джип для ВСУ: в Одессе стартует сборка новых пикапов для армии Видео

07:45

Действительно ли началось падение рейтинга Зеленского мнение

07:39

В России рухнул вертолет с туристами: погибли 8 человек из 16

07:14

Грозы поделят Украину пополам: синоптик уточнил, где сегодня жарко, а какие регионы зальет дождем Видео

07:10

Удар Байдена по СП-2 в обмен на уступки: в Сенате США устроили переполох из-за трубопровода Газпрома Видео

06:35

Лидер сборной Украины Яремчук отказался давать интервью журналисту из Москвы на русском языке

06:30

Большинство украинцев не ощутят снижения цены на электричество мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять