Заготовки на зиму: вкусная и сочная консервированная и маринованная морковка

Маринованная морковка на зиму / 7dach.ru

Трудно представить каждую хозяйку, которая любит готовить вкусную еду, без морковки на кухне. Морковка - очень полезный овощ. В ней содержится невероятное количество витаминов, которые так нужны нашему организму.

Главред предлагает вам узнать несколько рецептов морковки на зиму, чтобы в холодную пору года у вас под рукой был кладезь всех летних витаминов.

Консервированная морковь на зиму

Вам понадобиться:

3,5 кг моркови,

50 г соли,

50 г сахара,

2 л воды,

250 мл 6% уксуса.

Помойте хорошо и обсушите нашу морковь. Почистите и нарежьте на кружочки, если не любите кружочками, можно порезать соломкой.

Подготовьте воду и соль. На 1 литр воды 20 грамм соли. Бланшируйте морковь в подсоленной воде в течение 5 минут.

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Возьмите предварительно подготовленные стерилизованные банки и заполните их морковкой на зиму.

В кастрюле, где была морковь растворите сахар и соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус, вновь доведите до кипения и снимите с огня.

Залейте маринованную морковь на зиму и закатайте банки с морковкой на зиму.

Такую маринованную морковь можно подавать как закуску или вкусный гарнир. Хранить консервированную морковку в прохладном месте, можно в погребе.

Морковка на зиму для супа

Это один из самых простых способов сохранить вкус и все полезные свойства морковки на зиму для супа.

Достаточно вымыть и почистить корнеплоды, нарезать кольцами, кубиками, соломкой или натереть на крупной терке.

Подготовить контейнеры или пакеты для заготовок на зиму и отправить в морозильную камеру.

Зимой такую морковь легко использовать при приготовлении первых блюд, гарниров и любых салатов.

Маринованная морковь на зиму

Вам понадобиться:

Морковь - 2 кг

Черный горошек - 8 шт.

Гвоздика - 5 шт.

Лавровый лист - 1-2 шт.

Корица, чеснок или зелень

Для маринада (на 1 л воды):

Соль - 50 г

Сахар - 90 г

Уксусная эссенция - 1 ст. ложка

Подготовить морковку на зиму. Моем и чистим морковь. В это время готовим воду. Доводим до кипения подсаливаем и опускаем на 3-5 минут морковь на зиму.

После определенного времени достаем морковь и обязательно охлаждаем. Нарезаем на кубики, или кружочки, или звездочки, кому как больше нравиться. Уложить морковь в банки, залить горячим маринадом, стерилизовать 20-25 минут.

Заказать банки с морковкой на зиму и перевернуть на крышки, укутать до остывания.

Хранить маринованную морковку в прохладном месте.