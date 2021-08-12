Заготовки на зиму: вкусная и сочная консервированная и маринованная морковка

Такая морковь зимой будет радовать вас и ваших близких.
Трудно представить каждую хозяйку, которая любит готовить вкусную еду, без морковки на кухне. Морковка - очень полезный овощ. В ней содержится невероятное количество витаминов, которые так нужны нашему организму.
Главред предлагает вам узнать несколько рецептов морковки на зиму, чтобы в холодную пору года у вас под рукой был кладезь всех летних витаминов.
Консервированная морковь на зиму
Вам понадобиться:
- 3,5 кг моркови,
- 50 г соли,
- 50 г сахара,
- 2 л воды,
- 250 мл 6% уксуса.
Помойте хорошо и обсушите нашу морковь. Почистите и нарежьте на кружочки, если не любите кружочками, можно порезать соломкой.
Подготовьте воду и соль. На 1 литр воды 20 грамм соли. Бланшируйте морковь в подсоленной воде в течение 5 минут.
Возьмите предварительно подготовленные стерилизованные банки и заполните их морковкой на зиму.
В кастрюле, где была морковь растворите сахар и соль, доведите до кипения, затем добавьте уксус, вновь доведите до кипения и снимите с огня.
Залейте маринованную морковь на зиму и закатайте банки с морковкой на зиму.
Такую маринованную морковь можно подавать как закуску или вкусный гарнир. Хранить консервированную морковку в прохладном месте, можно в погребе.
Морковка на зиму для супа
Это один из самых простых способов сохранить вкус и все полезные свойства морковки на зиму для супа.
Достаточно вымыть и почистить корнеплоды, нарезать кольцами, кубиками, соломкой или натереть на крупной терке.
Подготовить контейнеры или пакеты для заготовок на зиму и отправить в морозильную камеру.
Зимой такую морковь легко использовать при приготовлении первых блюд, гарниров и любых салатов.
Маринованная морковь на зиму
Вам понадобиться:
- Морковь - 2 кг
- Черный горошек - 8 шт.
- Гвоздика - 5 шт.
- Лавровый лист - 1-2 шт.
- Корица, чеснок или зелень
Для маринада (на 1 л воды):
- Соль - 50 г
- Сахар - 90 г
- Уксусная эссенция - 1 ст. ложка
Подготовить морковку на зиму. Моем и чистим морковь. В это время готовим воду. Доводим до кипения подсаливаем и опускаем на 3-5 минут морковь на зиму.
После определенного времени достаем морковь и обязательно охлаждаем. Нарезаем на кубики, или кружочки, или звездочки, кому как больше нравиться. Уложить морковь в банки, залить горячим маринадом, стерилизовать 20-25 минут.
Заказать банки с морковкой на зиму и перевернуть на крышки, укутать до остывания.
Хранить маринованную морковку в прохладном месте.