Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023

Лето - это время вкусных и легких рецептов. Уникальный торт из кабачков, который моментально разбирают с тарелок ваши гости.
Рецепт настолько прост, что его сможет приготовить любой. Просто 4 кабачка и немного вашего времени.
Уникальный рецепт кабачкового торта готовили еще наши бабушки, а мы сохранили его себе, чтобы рассказать вам.
Самый вкусный и простой кабачковый торт - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 4 шт среднего размера
- Яйца - 3 шт
- Мука - 5-7 столовых ложек
- Соль
- Укроп и петрушка - по вкусу
- Чеснок
- Майонез легкий или сметана
- Помидоры сладкие - 3 шт
Кабачки молодые хорошо помыть, натереть на крупной терке.
Кожуру с кабачков не снимайте, если они молодые. Оставляем кабачки на 10 минут в миске.
Кабачки хорошо придавить руками и сливаем всю жидкость, добавляем мелко порезанную зелень.
Далее разбить в кабачки 3 яйца, посолить и перемешать.
К кабачкам просеиваем сразу муку и хорошо перемешиваем.
Разогреть хорошо сковороду, можно для блинов, влить немного масла и сформировать кабачковые блины.
Жарить кабачковые блины под крышкой 5 минут с двух сторон.
Из 4 кабачков среднего размера получается - 5-6 блинов.
Кабачковые блины складываем на тарелку и даем немного остыть.
В легкий майонез или сметану добавляем немного чеснока по вкусу, хорошо перемешать.
Помидоры помыть и порезать кольцами.
Каждый блинчик из кабачка промазываем обильно сметаной с чесноком или майонезом.
3 блинчик и последний обязательно украшаем помидорами.
Кабачковый торт посыпать зеленью и отправить в холодильник на пропитку на 60 минут.
Смотрите видео рецепт, как готовить кабачковый рулет:
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