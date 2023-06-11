Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023

Готовим вкусный кабачковый торт рецепт, который всех просто восхитит и станет самым любимым. Это уникальный рецепт кабачков, который сохранили от наших бабушек.

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Самый вкусный кабачковый торт хит лета 2023 / Коллаж Главред, фото youtube.com

Лето - это время вкусных и легких рецептов. Уникальный торт из кабачков, который моментально разбирают с тарелок ваши гости.

Рецепт настолько прост, что его сможет приготовить любой. Просто 4 кабачка и немного вашего времени.

Уникальный рецепт кабачкового торта готовили еще наши бабушки, а мы сохранили его себе, чтобы рассказать вам.

Самый вкусный и простой кабачковый торт - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки - 4 шт среднего размера

Яйца - 3 шт

Мука - 5-7 столовых ложек

Соль

Укроп и петрушка - по вкусу

Чеснок

Майонез легкий или сметана

Помидоры сладкие - 3 шт

Кабачки молодые хорошо помыть, натереть на крупной терке.

Кожуру с кабачков не снимайте, если они молодые. Оставляем кабачки на 10 минут в миске.

Кабачки хорошо придавить руками и сливаем всю жидкость, добавляем мелко порезанную зелень.

Далее разбить в кабачки 3 яйца, посолить и перемешать.

К кабачкам просеиваем сразу муку и хорошо перемешиваем.

Разогреть хорошо сковороду, можно для блинов, влить немного масла и сформировать кабачковые блины.

Жарить кабачковые блины под крышкой 5 минут с двух сторон.

Как готовить кабачковый торт рецепт / Коллаж Главред, фото youtube.com

Из 4 кабачков среднего размера получается - 5-6 блинов.

Кабачковые блины складываем на тарелку и даем немного остыть.

В легкий майонез или сметану добавляем немного чеснока по вкусу, хорошо перемешать.

Помидоры помыть и порезать кольцами.

Каждый блинчик из кабачка промазываем обильно сметаной с чесноком или майонезом.

3 блинчик и последний обязательно украшаем помидорами.

Кабачковый торт посыпать зеленью и отправить в холодильник на пропитку на 60 минут.

Смотрите видео рецепт, как готовить кабачковый рулет:

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