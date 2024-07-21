Эффективней, чем побелка: что нужно обязательно сделать осенью в саду

Кора для дерева, как кожа для человека, поэтому ее обязательно нужно защищать. Чем белить деревья и почему это нужно делать дважды в год?

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Побелка деревьев осенью - зачем это нужно? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com: скриншот

Побелка деревьев - важное мероприятие, о котором не стоит забывать садоводам. Многие привыкли думать, что деревья белят весной для красоты, чтобы потом нарядные стволы украшали сад всё лето. Но на самом деле основная побелка проводится в осеннее время, и делать этот необходимо не для эстетики, а из сугубо практических соображений.

На Youtube-канале Молодой садовод рассказали, чем белить деревья осенью и почему это важно делать.

К слову, ранее мы писали, почему деревья белят осенью и весной. Садовница и блогер Мирослава Линская рассказал, что побелка защищает деревья от весенних солнечных ожогов и вредителей, которые зимуют под корой. Детальнее читайте в материале: Пережиток советчины: почему нельзя белить деревья весной - последствия шокируют.

Нужно ли на зиму белить деревья

Кора для дерева, как кожа для человека. Защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды - резкие колебания температуры, ветер, солнцепёк, сильные морозы, различные действия вредителей.

Кора получает солнечные ожоги и обморожения, грубеет и трескается, болеет и отслаивается, поэтому ее необходимо защищать. Вот для этого и предназначена побелка. Она предохраняет кору дерева от ожогов, защищает от перепадов температур, а значит предотвращает растрескивание коры. Кроме того, побелка помогает защитить дерево от насекомых, вредителей и личинок, которые поселяются в коре.

Многолетний опыт садоводов однозначно свидетельствует это эффективная защитная мера для коры, а не просто декоративное мероприятие.

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Как белить деревья

Побелка в осеннее время очень важна и полезна для плодового дерева. При этом многие садоводы действуют неправильно, когда стараются забелить дерево чуть ли не до самой верхушки.

Как правильно белить деревья / скриншот

Побелка должна проходить до первого разветвления или максимум до второго. Белить выше смысла нет.

Чем белить деревья

Побелочные составы, которые можно купить в сертифицированных магазинах, крайне редко держатся до февраля, а с весенними заморозками и обильными дождями будут осыпаться как шелуха.

Поэтому для побелки деревьев можно использовать водоэмульсионную краску для наружных работ.

Для того, чтобы на 100% быть уверенными в результате, можно использовать для защиты дерева необычный подход, но что важно - он намного более эффективен, чем побелка.

Сначала нужно подготовить раствор из 100 граммов железного купороса и 10 литров воды. Эту смесь нужно тщательно перемешать и покрыть ею весь ствол дерева.

Благодаря такой обработке удастся избавиться от плесени и лишайников, а также уничтожить насекомых, зимующих в приствольных кругах и под корой.

После того, как раствор впитался и кора немного подсохла, можно приступить к основной задаче. А именно - обмотать ствол агроволокном и зафиксировать его обычной веревкой. Использование этого материала действует намного надежнее и эффективнее, чем какая-либо побелка.

Вместо побелки деревья можно закрыть агроволокном / скриншот

Впрочем, и от регулярной побелки не стоит отказываться. Она поможет дереву оставаться здоровым, цвести и плодоносить.

"Если побелка яблонь, груш, абрикос и слив в вашем саду будет осуществляться два раза в год, то деревья станут меньше болеть, их урожайность и качество плодов повысится, а главное - они будут жить намного дольше", - рассказал Дмитрий.

Также садовод напомнил, что очень важно не забывать подкармливать деревья. Кстати, недавно мы писали о том, когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожая.

Смотрите видео - Рецепт побелки для деревьев от опытного садовода:

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