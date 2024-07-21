Эффективней, чем побелка: что нужно обязательно сделать осенью в саду

Побелка деревьев - важное мероприятие, о котором не стоит забывать садоводам. Многие привыкли думать, что деревья белят весной для красоты, чтобы потом нарядные стволы украшали сад всё лето. Но на самом деле основная побелка проводится в осеннее время, и делать этот необходимо не для эстетики, а из сугубо практических соображений.
На Youtube-канале Молодой садовод рассказали, чем белить деревья осенью и почему это важно делать.
К слову, ранее мы писали, почему деревья белят осенью и весной. Садовница и блогер Мирослава Линская рассказал, что побелка защищает деревья от весенних солнечных ожогов и вредителей, которые зимуют под корой. Детальнее читайте в материале: Пережиток советчины: почему нельзя белить деревья весной - последствия шокируют.
Нужно ли на зиму белить деревья
Кора для дерева, как кожа для человека. Защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды - резкие колебания температуры, ветер, солнцепёк, сильные морозы, различные действия вредителей.
Кора получает солнечные ожоги и обморожения, грубеет и трескается, болеет и отслаивается, поэтому ее необходимо защищать. Вот для этого и предназначена побелка. Она предохраняет кору дерева от ожогов, защищает от перепадов температур, а значит предотвращает растрескивание коры. Кроме того, побелка помогает защитить дерево от насекомых, вредителей и личинок, которые поселяются в коре.
Многолетний опыт садоводов однозначно свидетельствует это эффективная защитная мера для коры, а не просто декоративное мероприятие.
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Как белить деревья
Побелка в осеннее время очень важна и полезна для плодового дерева. При этом многие садоводы действуют неправильно, когда стараются забелить дерево чуть ли не до самой верхушки.
Побелка должна проходить до первого разветвления или максимум до второго. Белить выше смысла нет.
Чем белить деревья
Побелочные составы, которые можно купить в сертифицированных магазинах, крайне редко держатся до февраля, а с весенними заморозками и обильными дождями будут осыпаться как шелуха.
Поэтому для побелки деревьев можно использовать водоэмульсионную краску для наружных работ.
Для того, чтобы на 100% быть уверенными в результате, можно использовать для защиты дерева необычный подход, но что важно - он намного более эффективен, чем побелка.
Сначала нужно подготовить раствор из 100 граммов железного купороса и 10 литров воды. Эту смесь нужно тщательно перемешать и покрыть ею весь ствол дерева.
Благодаря такой обработке удастся избавиться от плесени и лишайников, а также уничтожить насекомых, зимующих в приствольных кругах и под корой.
После того, как раствор впитался и кора немного подсохла, можно приступить к основной задаче. А именно - обмотать ствол агроволокном и зафиксировать его обычной веревкой. Использование этого материала действует намного надежнее и эффективнее, чем какая-либо побелка.
Впрочем, и от регулярной побелки не стоит отказываться. Она поможет дереву оставаться здоровым, цвести и плодоносить.
"Если побелка яблонь, груш, абрикос и слив в вашем саду будет осуществляться два раза в год, то деревья станут меньше болеть, их урожайность и качество плодов повысится, а главное - они будут жить намного дольше", - рассказал Дмитрий.
Также садовод напомнил, что очень важно не забывать подкармливать деревья. Кстати, недавно мы писали о том, когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожая.
Смотрите видео - Рецепт побелки для деревьев от опытного садовода:
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