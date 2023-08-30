Долгожданная премьера: топ-4 факта о европейском, 13-ом сезоне Голосу країни

"Тренерские" купе, первое совместное выступление Пивоварова и Дорофеевой и еще много интересностей, которые ждут зрителя уже в это воскресенье.

https://glavred.info/show/dolgozhdannaya-premera-top-4-fakta-o-evropeyskom-13-om-sezone-golosu-krajini-10497043.html Ссылка скопирована

Голос країни-13 - премьера на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 3 сентября, в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голосу країни, который снимается в Польше при всесторонней поддержке польских партнеров.

В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды современности и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Мы собрали новые факты о долгожданной премьере 13 сезона Голосу країни:

видео дня

В брендированном поезде Киев-Хелм появились именные купе тренеров Голосу країни. Отныне каждый из желающих может купить билет в персональное "тренерское" купе и почувствовать себя наставником проекта, который отправляется на съемочную площадку в Варшаву.

В одном из эпизодов "слепых прослушиваний" тренер DOROFEEVA и Артем Пивоваров впервые вместе вживую на сцене исполнят свой дуэтный хит под названием "Думи". "Из-за сложных графиков мы ни разу не пели "Думи" вместе, даже во время создания песни, ведь ее запись проходила в разных городах. Мы не пересекались на съемках клипа, поэтому это выступление - абсолютный эксклюзив", - говорит Дорофеева.

- говорит Дорофеева. Голос країни в День Независимости представил одноименный саундтрек. Менее чем за неделю трек попал в топ-чарты главных цифровых маркетплейсов. Саундтрек получил поддержку от слушателей и занял место в плейлистах "New Music Daily" Apple Music, "Найкращі пісні солов’їною", "Новинки щоп’ятниці" в Spotify и "Новинки" на YouTube Music. Прослушать саундтрек можно по ссылке.

Тизер тринадцатого европейского сезона Голосу країни появился на крупнейшем светодиодном экране Европы, расположенном на фасаде "украинского Таймс-сквера" ТРК Gulliver в Киеве.

Сегодня в самом сердце Варшаве стартовали съемки "вокальных батлов" - второго этапа проекта. В новом сезоне несколько изменятся правила этого этапа. Как именно тренеры будут выбирать участников и формировать команды, будет сообщено позже.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.