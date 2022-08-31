Джамала рассказала про первый эфир в польских Танцах со звездами и почему живет сейчас без детей

Джамала рассказала о первом эфире в польских Танцах со звездами / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно во включении к Сніданку з 1+1 присоединилась украинская певица Джамала, которая сейчас принимает участие в польской версии шоу Танцы со звездами. Вместе со своим партнером Яциком Ешке в первом эфире исполнительница получила 37 баллов от судей и стала лидером турнирной таблицы. Участие Джамалы в шоу носит благотворительный характер, ведь все деньги, полученные на голосовании за их пару будут переданы в помощь украинским детям.

Певица уже имеет танцевальный опыт: в 2021 году она была участницей украинской версии Танцев со звездами вместе с танцовщиком, а сейчас волонтером Антоном Нестерко. Говорит, что участие в проекте в Украине и Польше имеет совершенно разные настроения.

"Мы пытались и платьем, и тематикой, и подсолнухами в номере рассказать об Украине и приобщить к этому людей, которые сейчас в Польше, чтобы они голосовали. Было очень волнительно, это не сравнить с участием в Танцах со звездами в Украине. У нас, когда выходишь в зал, а там все свои, поддерживают тебя, твои родные, знакомые рядом – это другие ощущения. А выходить танцевать в другой стране – это тяжело. Следующий эфир для нас будет еще более сложным, поскольку нам поставили высокие баллы и теперь нельзя расслабляться, надо эти оценки подтверждать", - отметила Джамала.

Относительно суммы средств, которые удалось собрать на благотворительный счет во время голосования за пару в первом эфире, певица пока не имеет информации, однако отметила, что обязательно об этом отчитается в своих соцсетях.

Джамала рассказала о первом эфире в польских Танцах со звездами / пресс-служба

В эфире Сніданку з 1+1 Джамала рассказала, что находится в Польше одна, без своей семьи, поэтому очень сильно по ним скучает. И добавляет: "Не хочется жаловаться, ведь люди в разных условиях. Но... ты в другой стране живешь не дома. Не видишь детей, они еще с моей сестрой, я не могу им пока здесь устроить быт и садик, условия, чтобы они были со мной, на это нужно время. Я не видела их уже три недели, очень скучаю".

Певица подтвердила, что ей очень сложно быть на чужбине, однако ежедневно она старается делать все возможное от себя, чтобы вернуться с детьми домой в Украину.

Также Джамала эксклюзивно рассказала о новой песне "Коли закінчиться війна", которую на днях выпустила вместе с рэпером Freel. Эта коллаборация создалась осенью 2021 года, однако была обнародована только сейчас. Сама певица называет ее как будто каким-то Божьим провидением.

"Как бы мы объяснили детям очень тяжелые вещи? Иногда мы не можем всего показать. Мультипликация, которую создала художница Мария Оз к нашему клипу - она непростая, рассказывает о многих моментах, которые мы прошли во время войны. Но все равно в ней есть позитивные цвета, красивый финал, в котором закончится война, мы все выйдем на улицы, будем петь, обниматься. Это сейчас очень важно рассказать и детям, и взрослым о той же надежде", - рассказала Джамала, говоря об экранизации.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включения звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.