Финалист Голос.Діти и Лия Меладзе: что зрители увидят во третьем выпуске шоу Голос країни-12

Голос країни-12 - анонс третьего выпуска / Пресс-служба

В воскресенье, 6 февраля, в 21:00 на телеканале 1+1 выйдет третий эпизод главного вокального шоу Голос країни. Самый авторитетный украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова в красных креслах продолжают бороться за самые сильные голоса участников. Двенадцатый сезон шоу проходит под слоганом "Так звучить твоя країна".

На сцену третьего выпуска Голоса країни выйдет 29-летняя Екатерина Билоус из Хмельницкой области. У женщины первое образование – музыкальное, однако она посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах. Екатерина работает лейтенантом полиции, а в свободное время поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. Вместе с коллегами она выступала в Германии, Франции, ездила и в зону АТО.

Екатерина Билоус на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

"У нас в Украине сильные и отважные женщины. И смотря на то, какие наши женщины-полицейские, я тоже захотела такой стать. Моя 8-летняя дочь с гордостью произносит слова, что ее мама – полицейская. Я очень люблю свою работу, однако на Голосі країни хочу показать, что у меня есть талант и голос и я достойна стоять на большой сцене" - прокомментировала участница.

Будет ли выступление Екатерины настолько убедительным, чтобы развернуть тренерские кресла – мы узнаем в выпуске.

В воскресенье на самую желанную сцену Голосу країни выйдет Михаил Царь из Черновцов. 21-летний певец участвовал в Голос.Діти-2, в команде Натальи Могилевской дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину. Во время участия в шоу у Михаила была первая любовь с Анной Тринчер, с которой он участвовал в одном сезоне. Вместе с Аней Михаил пел на этапе боев и после выступления на всю страну признался девушке в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Девочка была невероятно умилена таким жестом и сказала, что будет помнить Михаила всегда.

Реклама

После участия в шоу четырнадцатилетний Михаил много выступал и даже ездил с Потапом в тур. Но в 16 лет все пошло кувырком – у парня началась мутация голоса. Это стало настоящим ударом для Михаила. Парень выбрал жить обычной жизнью и сейчас работает менеджером в мебельном магазине. Однако не смог отказаться от мечты, поэтому пришел на Голос країни, чтобы снова вернуться к пению.

"Я чувствую невероятную эйфорию от написания песен, сидя за фортепиано с кружкой чая и нотным листом. Сейчас я продаю разную мебель в магазине, а в выходной сажусь за инструмент и меня просто целый день нет. Я верю в себя как в перспективного и креативного артиста. Сейчас очень переживаю, сердце сильно бьется, надеюсь, что все будет хорошо. Для меня Голос країни - это площадка, где собирается много классных креативных музыкантов и это хороший старт для мечтающего о большой сцене артиста", - рассказал Михаил.

Михаил Царь на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Узнает ли Потап в Михаиле 14-летнего участника Голос.Діти и какая судьба ждет певца в проекте – станет известно уже в это воскресенье.

На сцену Голоса страны-12 выйдет 22-летняя Наталья Миколаенко. Девушка давно занимается музыкой, пишет свои песни, играет на улице и снимает себе клипы. Считает супергероем своего папу, который самостоятельно воспитал дочь, всегда ее поддерживал на разных кастингах и верил в успех. Наталья призналась, что именно папе посвящает свое выступление на проекте.

На сцене Голосу країни участница исполнит популярный TikTok-трек Восемь от молодой прогрессивной певицы Лилу45. Удастся ли Наталии развернуть кресла тренеров и как на исполнение участницы отреагирует сама автор песни – зрители узнают скоро.

Наталья Миколаенко на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Также в третьем выпуске зрителей ожидает выступление одной из самых обсуждаемых участниц 12 сезона – Лии Меладзе, дочери популярного композитора Константина Меладзе. Участница активно записывала свои каверы и выкладывала их в соцсети. И папа отметил, что Лие нужно заниматься вокалом.

"Когда мы ездили в машине, папа слышал, как и подпеваю к его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом "красиво". Мне очень приятно, когда он гордится мной и это меня очень вдохновляет", - прокомментировала Лия.

Девушка много лет мечтала о сцене Голосу країни. Лия Меладзе исполнила легендарный хит – лирическую композицию Hallelujah. Однако, сможет ли она побороть волнение и развернуть тренерские кресла – станет известно в воскресенье.

Лия Меладзе на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Каждый выпуск слепых прослушиваний мест в командах становится все меньше, поэтому борьба между тренерами набирает обороты. Победительница прошлого сезона DOROFEEVA продолжает собирать сильную команду, что не очень нравится другому тренеру – Оле Поляковой, которая будет открыто говорить участникам, чтобы они не выбирали конкурентку. Какова будет реакция DOROFEEVA на подобное заявление – узнаем уже в воскресенье в 21:00.

Кроме того, вчера на YouTube-канале Голосу країни вышел второй digital-версии спецпроекта Другий шанс. Тренерами команды Другого шансу стали народный тренер Андрей Мацола и профессиональная певица Александра Зарицкая, она же KAZKA. Они вместе собирают пятую команду, которая сразится в прямых эфирах за победу в главном вокальном шоу страны. И вчера команду Другого шансу уже покинули первые участники.

Все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Київстар ТБ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голосу країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Діти-4 Нино Басилая.