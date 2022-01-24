Голос країни-12 - 1 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

Голос країни-12 - как прошел 1 выпуск слепых прослушиваний / instagram.com/goloskrainy_official

23 января, на канале 1+1 состоялась премьера 12 сезона лучшего вокального проекта Голос країни.

Традиционно шоу начинается со слепых прослушиваний, в которых тренеры, сидя спиной к сцене, должны выбирать вокалистов, чьи голоса пришлись им по душе.

Первым свой талант на суд звездных тренеров представил Евгений Бичасный. Он – бэк-вокалист Святослава Вакарчука, который мечтает построить собственную карьеру музыканта. Его в свою команду приняла звездная тренерка Надя Дорофеева.

Второй на сцене появилась потомственная гадалка с ангельским голосом – Чукаленко Елена. Девушка пришла на проект начать творческий путь, как артистки. Она пополнила команду звездной тренерки Оли Поляковой.

Прославлять народную музыку своим неземным пением пришла крымско-татарская певица Алие Хаджабадинова. Ее настрой и пение пришлось по душе звездном тренеру Святославу Вакарчуку, который принял девушку в свою команду.

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Гавянец Ярослав – киборг, участник боевых действий в АТО, "поющая душа" получил шанс исполнить свою детскую мечту. Он попал на проект в составе команды звездной тренерки Оли Поляковой.

Инесса Грицаенко – голос семейного дуэта СестраMusic, попала в команду Нади Дорофеевой за оригинальную джазовую версию хитового трека Гуси.

Скрипач-виртуоз Дмитрий Ротькин, несмотря на мандраж и переживания, идеально влился в состав команды звездной тренерки Дорофеевой.

Павел Нажига доказал себе, своей семье и всей Украине, что достоин участия в проекте. Звездный тренер Потап сумел расслышать в нем настоящий талант, способный покорять большие сцены, и взял его в свою команду.

Вокалистка с мощным голосом Анна Киндзерская покорила своим пением всех четырех тренеров, но пополнила команду Святослава Вакарчука. Девушка обладает настоящим боевым духом и готова покорять сцену.

Пятое тренерское кресло - команда Второго шанса

Впервые за всю историю проекта на сцене Голоса країни появилось пятое кресло. Его заняли Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, и меценат, народный тренер Андрей Мацола.

Они могут дать шанс тем участникам слепых прослушиваний, к которым не повернулся ни один из звездных тренеров (до 2 участников за эпизод). Подопечные Зарицкой и Мацолы будут принимать участие в прямых эфирах, наравне с "воспитанниками" звездных тренеров.

Звездные тренеры команды Второго шанса - Александра Зарицкая и Андрей Мацола / instagram.com/goloskrainy_official

В первом выпуске шоу Голос країни-12 команду Второго шанса пополнили певец Николаенко Михаил и этно-электро группа GG ГуляйГород.

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