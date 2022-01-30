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Голос країни-12 - 2 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

30 января 2022, 23:40

Битва продолжается, страсти накаляются, а звездные тренеры готовы в любой момент вступить в схватку за достойного кандидата.

Голос країни-12 - как прошел 2 выпуск слепых прослушиваний / instagram.com/goloskrainy_official

30 января на канале 1+1 состоялся второй выпуск 12 сезона лучшего вокального шоу Голос країни.

Второй день слепых прослушиваний принес звездным тренерам немало сюрпризов, а также множество возможностей пополнить свои команды талантливейшими вокалистами нашей страны.

Гитарист военного оркестра Министерства Обороны Украины Александр Свириденко продемонстрировал силу своего голос, чтобы в первую очередь доказать себе, что ему хватает таланта, чтобы быть солистом. В этом ему поможет Надя Дорофеева, в чью команду он выбрал.

Марта Липчей не боится превратностей судьбы, и все вызовы принимает с достоинством. Сила духа и голоса привели ее в команду Оли Поляковой.

Певец эпохи Возрождения - вот каким запомнят Романа Мелиша зрители. Своим сильным голосом вокалист впечатлили Святослава Вакарчука, в ее же команду популяризатор старинного искусства и попал.

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Стеснительность Валентина Скрипника не помешала ему развернуть к себе три тренерских кресла. Сильный вокалист ушел под опеку Нади Дорофеевой.

Мария Сур очень молода, девушка еще ходит в школу, но уже имеет вполне конкретные цели - она мечтает стать суперзвездой мирового масштаба. Вокалистка выбрала своим тренером Надю Дорофееву.

Радиоведущий Gera Gerc реализовал себя в подкастах, но этого амбициозному парню недостаточно. Он пополнил команду Потапа, чтобы стать по-настоящему мощным вокалистом.

Юлия Войтко пришла на проект, чтобы осуществить мечту своего дедушки. И ей это удалось! Девушка развернула к себе три тренерских кресла и стала членом команды Оли Поляковой.

Отец троих дочерей Максим Бородин черпает свою силу в семье. Он уверен - близкие люди помогут ему реализовать себя на сцене. Своим выступлением и искренностью он покорил Святослава Вакарчука, в чью команду он попал.

Уличные музыканты, дуэт 2TONE, с мечтой о большой сцене пришли на проект. И попали прямиком к Святославу Вакарчуку.

Во втором выпуске шоу Голос країни-12 команду Второго шанса пополнили бойз-бенд Modoom и вокалистка Елизавета Овраменко.

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Ранее ведущий шоу Глос країни Юрий Горбунов показал смешной кадр со съемок проекта.

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