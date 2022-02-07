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Голос країни-12 - 3 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

7 февраля 2022, 00:02

Еще больше сильнейших музыкантов со всех уголков нашей музыкальной страны собрались на сцене проекта, чтобы удивить своими талантами.

Голос країни-12 - как прошел 3 выпуск слепых прослушиваний / Пресс-служба

6 февраля на канале 1+1 состоялся третий выпуск "слепых прослушиваний" 12 сезона вокального шоу Голос країни. Еще больше уникальных вокалистов теперь пополнили команды звездных тренеров.

В команду звездного тренера Потапа попал Василий Палюх - парень, которого вера в Бога и в музыку ежедневно мотивирует к самосовершенствованию. Это - его главные двигатели, которое помогут вокалисту сражаться за победу на проекте.

Наталья Миколаенко пришла на Голос чтобы открыть новую страницу своей музыкальной карьеры. В этом ей поможет Надя Дорофеева, в чью команду попала девушка.

Львовский уличный музыкант Марьян Романчук сумел впечатлить своим вокалом Святослава Вакарчука. Вместе со звездным тренером музыкант будет осуществлять свою давнюю мечту - нести украинскую песню далеко за пределы родной страны.

Жубан Ерназар - еще один мощный вокалист, который пополнил команду Потапа. Попасть на Голос было давней мечтой казахского певца, который уверен, что именно участие в проекте сможет поднять его музыкальную карьеру на качественно новый уровень.

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В команду Оли Поляковой пришли сразу две сильные вокалистки, чья цель в первую очередь - замотивировать украинского слушателя любить и ценить родную музыку. Сестры Ольга и Анна Войцеховские продолжат битву на Голосе.

Также к Поляковой попал настоящий пилот с горящими глазами - Клим, который тратит свою жизнь только на то, что заставляет его сердце биться чаще. Музыка - одна из таких вещей.

Михаил Царь - бывший участник проекта Голос.Діти. Поиски себя вновь привели певца на сцену шоу. И здесь его ждало триумфальное возвращение - Святослав Вакарчук принял Царя в свою команду.

Харизматичный рокер Ярослав Кайда реализует свой небывалый талант на Голосе с помощью звездного тренера Потапа.

Для Лии Меладзе, дочери известного продюсера и песенника Константина Меладзе, шоу Голос - настоящее испытание и борьба со страхом "неидеальности". Найти себя девушке поможет Надя Дорофеева.

В команде Второго шанса, которой заведуют Андрей Мацола и Александра Зарицкая, также не менее яркое пополнение - полицейская Екатерина Билоус и "украинские Beatles" группа Spiv Brativ.

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Ранее бессменные ведущие шоу Голос країни Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

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