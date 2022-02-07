Голос країни-12 - 3 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

Еще больше сильнейших музыкантов со всех уголков нашей музыкальной страны собрались на сцене проекта, чтобы удивить своими талантами.
6 февраля на канале 1+1 состоялся третий выпуск "слепых прослушиваний" 12 сезона вокального шоу Голос країни. Еще больше уникальных вокалистов теперь пополнили команды звездных тренеров.
В команду звездного тренера Потапа попал Василий Палюх - парень, которого вера в Бога и в музыку ежедневно мотивирует к самосовершенствованию. Это - его главные двигатели, которое помогут вокалисту сражаться за победу на проекте.
Наталья Миколаенко пришла на Голос чтобы открыть новую страницу своей музыкальной карьеры. В этом ей поможет Надя Дорофеева, в чью команду попала девушка.
Львовский уличный музыкант Марьян Романчук сумел впечатлить своим вокалом Святослава Вакарчука. Вместе со звездным тренером музыкант будет осуществлять свою давнюю мечту - нести украинскую песню далеко за пределы родной страны.
Жубан Ерназар - еще один мощный вокалист, который пополнил команду Потапа. Попасть на Голос было давней мечтой казахского певца, который уверен, что именно участие в проекте сможет поднять его музыкальную карьеру на качественно новый уровень.
В команду Оли Поляковой пришли сразу две сильные вокалистки, чья цель в первую очередь - замотивировать украинского слушателя любить и ценить родную музыку. Сестры Ольга и Анна Войцеховские продолжат битву на Голосе.
Также к Поляковой попал настоящий пилот с горящими глазами - Клим, который тратит свою жизнь только на то, что заставляет его сердце биться чаще. Музыка - одна из таких вещей.
Михаил Царь - бывший участник проекта Голос.Діти. Поиски себя вновь привели певца на сцену шоу. И здесь его ждало триумфальное возвращение - Святослав Вакарчук принял Царя в свою команду.
Харизматичный рокер Ярослав Кайда реализует свой небывалый талант на Голосе с помощью звездного тренера Потапа.
Для Лии Меладзе, дочери известного продюсера и песенника Константина Меладзе, шоу Голос - настоящее испытание и борьба со страхом "неидеальности". Найти себя девушке поможет Надя Дорофеева.
В команде Второго шанса, которой заведуют Андрей Мацола и Александра Зарицкая, также не менее яркое пополнение - полицейская Екатерина Билоус и "украинские Beatles" группа Spiv Brativ.
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Ранее бессменные ведущие шоу Голос країни Юрий Горбунов и Катя Осадчая поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.
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