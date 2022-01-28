Голос країни-12: На YouTube вышел первый выпуск digital-версии спецпроекта Другий шанс

Голос країни-12: Второй шанс - подробности спецпроекта / Пресс-служба

Вчера в 18:00 на YouTube-канале Голос країни вышел первый выпуск digital-версии спецпроекта Другий шанс. Впервые в истории украинской адаптации Голосу країни у участников, к которым не развернулись тренеры на сцене, есть второй шанс проявить свой вокальный талант. Этот формат присутствует в мировой франшизе шоу The Voice и уже представлен в нескольких странах.

Тренерами команды Второго шанса стали народный тренер Андрей Мацола и профессиональная певица Александра Зарицкая, она же KAZKA. Они вместе собирают пятую команду, которая сразится в прямых эфирах за победу в главном вокальном шоу страны.

Голос країни-12: Второй шанс - подробности спецпроекта / Пресс-служба

В каждом эпизоде ​​слепых прослушиваний Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета 2-х участников, нажав свою красную кнопку после выступления вокалиста на сцене.

После первого выпуска участниками команды Другий шанс стали 21-летний детский учитель музыки из Днепра Михаил Николаенко, который исполнил композицию Дівчина із іншого життя группы Океан Ельзи, а также фольклорный коллектив GG ГуляйГород, популяризирующий украинскую песню во всем мире. На слепых прослушиваниях они исполнили свою версию народной Веснянки.

В диджитал-выпуске эти исполнители встретятся вместе с тренерами Андреем Мацолой и Александрой Зарицкой, чтобы еще раз исполнить песни из слепых прослушиваний, послушать наставления тренеров, сделать выводы и усовершенствовать свое исполнение. После выступлений тренеры должны решить, кто из участников пройдет дальше.

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Следить за ходом событий в команде Другого шансу зрители смогут в digital-выпусках Другого шансу, которые будут выходить каждый четверг в 18:00 на YouTube-канале Голосу країни.

Напомним, Андрей Мацола – украинский предприниматель и меценат. Стал народным тренером Голосу країни -12, ведь знает, как самостоятельно пройти путь к успеху с самого начала и до вершины. Видит своей миссией в проекте помощь молодым талантам на пути к осуществлению их мечты. Хочет собрать крутую команду и мотивировать участников собственным примером успеха, раскрыть их талант и себя не просто вокально, но и как личность.

Александра Зарицкая – первая тренерша Голосу країни, которая начинала свой творческий путь со сцены проекта как участница. Певица участвовала в шоу в 2014 году, но не прошла "Нокауты". Александра отмечает, что всегда верила в свою мечту, и эта вера помогала ей работать над собой и добиваться результатов. Сейчас группа KAZKA, солисткой которой является Александра, стала любимой группой не только украинцев, но и имеет поклонников из разных уголков мира.

Голос країни-12: Второй шанс - подробности спецпроекта / Пресс-служба

Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". Зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене Голосу країни будут звучать украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

Ведущими проекта уже традиционно стали Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Премьера нового сезона Голосу країни стала лучшей программой дня и недели на украинском телевидении с рейтингом 4,4% и долей 14,9% по аудитории 18-54 (50+).

Первый выпуск посмотрели 4 млн человек (охват по аудитории 4+ (Укр.). Кроме того, телеканал 1+1 стал лидером воскресенья с долей 10,5% по аудитории 18-54 (50+).

Смотрите шоу Голос країни по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1.