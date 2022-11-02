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Голос країни-12: в первом эпизоде "Нокаутов" покажут, кто из звезд станет советниками тренеров шоу

2 ноября 2022, 13:11

Неожиданный звездный гость выйдет на сцену вместе с участником чтобы поддержать его.

Катя Осадчая, Голос страны-12
Катя Осадчая в первом эпизоде "Нокаутов" на Голосі країни-12 / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера первого эпизода "Нокаутов" самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов вернулся, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Уже в воскресенье телезрители увидят новый этап проекта Голос країни под названием "Нокауты". По правилам проекта, только 3 участника от каждой команды пройдут в суперфинал. Тренер имеет право перемещать своих участников на стульях только по часовой стрелке, то есть тренер не может пересадить участника с третьего стула на первый. Если участнику не хватило места на стульях, он покидает проект.

Помогать тренерам в нелегком выборе будут звездные советники. В первом эпизоде нокаутов место советника займет популярный певец Артем Пивоваров, песни которого становятся абсолютными хитами. После полномасштабного вторжения певец запустил музыкальный проект "Твої вірші, мої ноти", в котором создает авторское музыкальное обрамление для стихов известных украинских поэтов, и исполняет их в дуэте с популярными звездами.

Надя Дорофеева и Артем Пивоваров
Надя Дорофеева и Артем Пивоваров в первом эпизоде "Нокаутов" на Голосі країни-12 / Пресс-служба

Также звездным советником станет певица Кристина Соловий, которая начинала свой творческий путь на Голосі країни, а сейчас является одной из самых популярных украинских исполнительниц.

Будет бороться за место в финале вокалист и рокер из Херсона по имени Глеб Пархоменко, который споет песню Sam Brown "Stop" в необычной рок-версии.

"24 февраля после съемок проекта Голос країни я должен был возвращаться в Херсон, но из-за начала полномасштабной войны мне пришлось остаться в Киеве. Мои родные провели в временной оккупации целых 5 месяцев, но к счастью, им удалось выбраться из Херсона. Сейчас там остается моя бабушка, дядя и много друзей. С каждым днем с ними становится все сложнее выходить на связь. Сейчас почти ежедневно я выхожу на улицы Киева и даю уличные концерты для того, чтобы собирать деньги на ВСУ. Свое выступление я хотел бы посвятить родственникам, друзьям и всем людям, пережившим ужасы временной оккупации. Я верю, что однажды мы все встретимся в украинском Херсоне, чтобы отпраздновать победу Украины", - говорит Глеб.

Сможет ли парень занять место в суперфинале, станет известно уже в скором времени.

Глеб Пархоменко
Глеб Пархоменко в первом эпизоде "Нокаутов" на Голосі країни-12 / Пресс-служба

Споет воскресным вечером и Давид Маскиса, который на этапе "вокальных батлов" заявил, что проходит обучение, чтобы вступить в ряды ВСУ.

"Подготовка была пройдена успешно, сейчас я нахожусь недалеко от востока страны, где каждый день идут ожесточенные бои, в которых наши ребята героически защищают государство. Хочу поблагодарить каждого украинца, который так или иначе приближает нашу победу на всех фронтах. Спасибо волонтерам, которые делают невозможное. Желаю всем украинцам здоровья, мужества, выдержки. Победа будет за нами. Мы уничтожим врага, где бы он ни был. Слава Украине и вечная память героям, которые погибли за нашу страну", - говорит Давид.

Певец исполнит песню Оли Поляковой "Лед тронулся" в джазовой обработке, чем удивит тренерку. Какая судьба ждет вокалиста, и сможет ли он занять стул и проложить себе путь к суперфиналу, станет известно уже скоро.

Давид Маскиса
Давид Маскиса в первом эпизоде "Нокаутов" на Голосі країни-12 / Пресс-служба

Продемонстрирует свои навыки и многодетный отец по имени Максим Бородин.

"Я езжу на Запад нашей страны и перегоняю машины для наших защитников. Бывало всякое, машины ломались, но всегда есть те, кто готов остановиться и помочь прямо на дороге. Никто из украинцев никогда не проезжал мимо. Наша победа очень близка, ведь в стране не осталось людей, которым было бы безразлично. На "нокаутах" я исполню песню под названием "Supergirl", то есть "Супердевушка", которую я хочу посвятить своей жене. Она настоящая "Супердевушка", ведь имела смелость в первые дни войны отпустить меня и самой справляться с тремя детьми. Все это время она была крепкой и защищала наш семейный тыл. Любимая, эта песня для тебя", - говорит Максим.

Максим Бородин
Максим Бородин в первом эпизоде "Нокаутов" на Голосі країни-12 / Пресс-служба

Появится на сцене и известный певец и экс-супруг тренерки Голосу країни DOROFEEVA Дантес. Кого из участников он поддержит своим пением, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21: 00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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