Холостяк 12 сезон: проект кардинально изменит правила уже в первом выпуске

Холостяк 2022 - новые правила проекта / instagram.com/holostyakstb

4 марта на канале СТБ состоится премьера 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк. Его героем стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский.

До начала проекта остались считанные дни и съемочная группа решила приоткрыть завесу тайн - в шоу добавили новые правила, которые уже с первого выпуска шокируют телезрителя.

Традиционно первая серия Холостяка начнется с вечеринки-знакомства. Но для девушек, мечтающих заполучить сердце Топольского, с этого начнется настоящее соревнование.

Вместо обычных роз, на первой вечеринке холостяк будет дарить подарки наиболее понравившимся девушкам, а также всех кандидаток будет ожидать проверка их смартфонов - что постят в социальных сетях, с кем переписываются, кто записан в телефонной книге и т.д.

Также в шоу добавили еще одно новшество - холостяк будет дарить не один, а сразу четыре цветка - классическую красную, желтую, белую и розовую розы.

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Ранее 155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини на тоненьких завязках прикрыла интимные места кусочками ткани в форме сердечка.

Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале Отчаянные домохозяйки, в одних трусиках показала сочную пятую точку.

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