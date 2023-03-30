Изумрудные войны и интервью с киллерами: Комаров покажет обратную сторону бизнеса в Колумбии

В новом выпуске Мира наизнанку Дмитрий Комаров в Колумбии познакомится с киллером, который работал на одного из самых успешных наркоторговцев в мире.

Мир наизнанку. Колумбия - Дмитрий Комаров расскажет про настоящие "изумрудные войны" / Пресс-служба

В пятницу, 31 марта, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина покажут новый выпуск Мира наизнанку, снятый до полнометражного вторжения. Дмитрий Комаров расскажет об обратной стороне изумрудного бизнеса и возьмет интервью у киллеров, участвовавших в изумрудных войнах.

Самые прибыльные и известные месторождения расположены в городке Музо. Более 30 лет назад там произошли "изумрудные войны" - одни из самых драматичных событий для этого региона, о которых местные жители предпочитают не вспоминать. Ближайший партнер Пабло Эскобара Родригес Гача, которого еще называют одним из самых успешных наркоторговцев в мире, заинтересовался изумрудными шахтами. В то время месторождения принадлежали изумрудным баронам Гильберто Малино и Виктору Карансу.

Гача приехал в этот регион, потому что хотел завладеть месторождениями. Это стало началом длительной и кровопролитной войны. Город был разделен на два враждующих лагеря. По оценкам, тогда погибло около 5 000 человек.

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В новом выпуске Дмитрию Комарову удалось пообщаться с мужчиной, который был участником изумрудной войны. Он поделился подробностями о том, как попал в банду, что происходило в те времена, и как ему, одному из немногих, удалось спастись.

Мир наизнанку. Колумбия - Дмитрий Комаров расскажет про настоящие "изумрудные войны" / Пресс-служба

Также журналист получил уникальную возможность взять интервью у киллеров из двух враждующих банд. Сколько платили за участие в банде, о жизни после страшных событий, и жалеют ли они сейчас о прошлом, - обо всем этом Дмитрий Комаров спросит у киллеров во время эксклюзивного интервью.

Изумрудные войны уже в прошлом. А чтобы узнать, как живут гуакерос, или искатели изумрудов, в наше время, Дмитрий наведается домой к Эсмеральде. Он покажет, в каких условиях живут колумбийцы, которые своими руками добывают самые ценные камни в мире.

Смотрите Мир наизнанку. Колумбия 31 марта на телеканале 1+1 Украина в 19:30.

Мир наизнанку. Колумбия - Дмитрий Комаров расскажет про настоящие "изумрудные войны" / Пресс-служба

Напомним, сезон о Колумбии Дмитрий Комаров снял до полномасштабного вторжения. Команда проекта решила показать новые выпуски, чтобы поддержать украинцев в сложные времена и подарить положительные эмоции.